台北電台為女性發聲 獲美國女性媒體聯盟獎

台北電台獲美國女性媒體聯盟獎，劉馬利(左)及李佩味(右)領獎。(台北電台提供)

女性媒體聯(The Alliance for Women in Media)近日在曼哈頓 舉辦第49屆葛蕾西獎(Gracie Awards)頒獎典禮，台北廣播電台以「台北好國樂」節目在全球競爭者中榮獲「地區電台-非英語類節目」獎項，由主持人劉馬利及副台長李佩味代表受獎，旨在展現台灣在推動性別平權 上的努力。

據介紹，葛蕾西獎為女性媒體聯盟自1975年設立之媒體獎項，旨在表彰女性在媒體和娛樂各方面的傑出成就，希望藉此促進多元化並加強女性在媒體界的影響力。根據獲獎名單，今年得主包含前第一夫人歐巴馬 (Michelle Obama)、影星基嫚(Nicole Kidman)等。

首度角逐葛蕾西獎的台北廣播電台，本次節目所提送單元主題為「我們能做到」(We Can Do It)。劉馬利和李佩味介紹，此節目為響應「婦女支持日」特別製作，邀請11位台灣及國際頗具知名度的女性作曲家，分享她們如何克服障礙，找到自己的作曲方式，並鼓勵女性勇於追求精采人生。

按照採訪順序，11位藝術家為來自台灣的李慧、王蓂、陸橒和林心蘋，來自中國大陸的姜瑩，韓國的禹孝元，菲律賓的Maria Christine Muyco，保加利亞的Dobrinka Tabakova，以及美國的Joan Tower、Ellen Taaffe Zwilich和Jennifer Higdon。

已獲得三座廣播金鐘獎的劉馬利同時也是國立師範大學音樂學博士，始終致力於用音樂帶台灣走入國際。她表示廣播與音樂是她通往藝術的道路，而為女性作曲家做更多的事情一直是她的抱負，透過「台北好國樂」介紹優秀的女性創作者，令更多聽眾得以認識女性在音樂創作上的成就。

李佩味也指，台灣傳承了中華文化的國樂精粹，因此在西洋音樂盛行的大環境下，台北廣播電台特別與台北市立國樂團合作製播該檔唯一深入介紹國樂的專業節目，邀請各樂種、有特殊專才的名家，希望讓國樂繼續在台灣發揚光大。