9名華裔警官分享經歷 鼓勵華青加入警隊

布碌崙亞裔社區中心在8大道中心推出青少年職業啟蒙計畫，邀請多名華裔警官、警員分享從警經歷。(ACC提供)

布碌崙(布魯克林)亞裔 社區中心(ACC)近期在8大道中心推出青少年職業啟蒙計畫(Youth Career Development)，邀請多名華裔 警察分享從警經歷；這些警察本身也是新移民 ，他們向觀眾闡述如何克服語言障礙、文化衝突等問題、以及成為警察的體驗與心路歷程。

據ACC指出，共有九名華裔警察出席，旨在鼓勵更多亞裔加入警隊，其中包括市警72分局副局長許博略、皇后區北區警署指揮官、督察葛彧彦、曼哈頓南區警署巡官潘媚，以及公共事務部門的華裔女警高志剛等人。

他們向在場的數十名華裔家長和青少年講述作為移民及移民後代、在美國從警的心路歷程，並細談警察的職務、享有的待遇、工作上有怎樣的晉升空間等；他們強調，紐約市作為全美當前華裔人口相當多的城市，華裔警員的數量卻僅占8%，認為無論是市總局還是華社，都需更多通曉中文的警員，希望更多華青在了解他們的從警生涯後，也可以加入警隊。

許博略表示，作為新移民，他曾因語言障礙，在上大學時都要靠詞典學習，然而許多當下面臨著的困難都是可以努力被克服的，「各個行業都有上升空間，但成為警察是一份很有意義、且可以助人的職業，歡迎青少年深入了解。」

福州長樂籍的潘媚表示，17歲才來到美國，那時要克服很多生活上的困難，從而快速適應在美國的環境；她為了要幫助更多人，最終考上警校，成為了家中首個從警的人。

ACC創始人之一林里舉表示，這個講座為華裔青少年提供了加入警隊的預備指南，讓他們可以對警察的日常職務一探究竟。ACC將與市警總局長期合作，舉辦警察培訓活動等，以提供更實際的方式令青少年了解警察這個職業。