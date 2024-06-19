前執行長庭審作證：G-Club高端俱樂部 變成郭文貴親信私人提款機

「G-Club」為會員承諾多項福利，但官網內除了宣傳圖片外空空如也，實際所能提供的也非常有限。(G-Club官網截圖)

涉嫌詐騙的中國富商郭文貴 來到美國後，在他的許以高額回報的多個集資項目中，高端會員俱樂部「G-Club」是唯一沒有明確以「投資」為名的項目。不過，「G-Club」前執行長出現在17至18日的庭審中，作證稱「G-Club」所能提供的會員福利 非常有限，但郭文貴的親屬和親信則將追隨者的會員費資金池當作了自家提款機，予取予求。

「G-Club」項目2020年7月上線，會員分為五個級別，分別對應1萬至5萬元的入會費，此外還要支付5%的年費。根據郭在直播影片中的許諾，會員可在配套品牌「G-Fashion」的網站上以折扣價購物。不過，在「G-Club」的官網上，僅用幾張海報圖片配以宣傳文字，宣稱會員能夠體驗高端生活方式，但沒有任何對於會員福利的詳細介紹；而在「G-Fashion」的網站上，也僅有為數不多的自有品牌服裝或飾品，且定價極貴。

檢方證人雷耶斯(Limarie Reyes)從2020年至2023年3月期間，在「G-Club」位於波多黎各的運營公司擔任執行長。根據她提交給當局的商業計畫書，「G-Club」旨在「為會員提供一個安全私密的奢侈空間，使他們能與志同道合者共享」。她介紹，「G-Club」承諾為會員提供餐飲、酒店、F1 賽車優惠，會員還能在郭設立的流媒體平台GTV上免費發布兩小時影片並第一時間聽到郭自行創作演唱的歌曲。此外，每名會員還會收到聖誕禮物，禮盒內包括波多黎各咖啡和餅乾。不過，有資格全年享受10%折扣的酒店僅有三家，全位於波多黎各，位於澳洲和斐濟的合作酒店，則只有特定時間能享受到折扣。此外，服務承諾中提到的F1賽車和包船服務，也僅限於摩納哥站和波多黎各海岸。

根據雷耶斯的證詞，「G-Club」將折扣及預訂服務外包給位於全球各地的服務商，她自己並不知道到底有多少會員真正享受到了這些福利。而在被問到「G-Club」是否在為會員爭取福利時支付了成本時，她的答案為否定。

根據此前出庭的多名證人的證詞，郭文貴曾許諾為「G-Club」會員匹配與會費額度相等的GTV股票，而根據發布於2020年6月的影片證據，郭文貴還為支付了5萬元頂級入會費的會員許諾了「1元1股」的「G-Fashion」股票。然而直到郭被捕，會員們也沒有見到股票的影子。雷耶斯也證實，在她任內，並未發行股票。

檢方提供的財務紀錄顯示，「G-Club」曾購買多輛高級轎車。在郭的影片中，他承諾這些車可提供給會員享用，但雷耶斯作證，她從未聽說過此事。她還表示，郭花費2600萬元在新州購置的豪宅與「G-Club」毫無關係，但郭曾在節目中承諾，豪宅是買來給「戰友」們分享的。

雷耶斯作證稱，她雖然是執行長，但「G-Club」的實際控制人是一名名為何浩然(Haoran He，音譯)的華人。根據她的證詞，何浩然是郭文貴之子郭強(Mileson Guo)的大學好友。

根據檢方提供的證據，「G-Club」公司雖並非金融機構，但曾多次向郭強借貸。雷耶斯表示，具體數額她已記不清，但至少數千萬元。