布碌崙華聯會慶雙親節 為150名長者獻上感謝和祝福

布碌崙華聯會舉辦雙親節慶祝會，向父親和母親表示感謝。（記者胡聲橋／攝影）

布碌崙 (布魯克林)華人聯合會(華聯會)日前在羊頭灣舉辦雙親節慶祝會，與聯合會中的老人一起歡度父親節和母親節 。州參議員曲怡文、州眾議員 鄭永佳，以及市警61分局的副局長伊斯卡克夫(Emanuel Iskhakov)警官(captain)等參加了這次活動，為老人們獻上感謝和祝福。

布碌崙華聯會會長鄧銘賢介紹說，每年的母親節和父親節都相距不遠，而且該會成員以老人家為主，大多是父母，因此華聯會每年都會挑選母親節和父親節之間的一天，專門用來為老人慶祝母親節和父親節，他們稱之為雙親節慶祝會。今年的雙親節他們選擇在羊頭灣的一間壽司自助餐廳舉行。

今年共有布碌崙華聯會三個會所的大約150名老人參加了這次活動，大家一起享用美食，有的老人興致勃勃地獻上了才藝表演，華聯會還為老人組織了獎品多多的抽獎活動。活動輕鬆自在，氣氛和諧，大家樂在其中。

鄧銘賢還介紹說，華聯會不僅每年為老人組織以餐會為主的雙親慶祝活動，還利用夏季日間時間長的特色，帶領老人到郊外去遊玩。本月28日，華聯會將為老人組織一次康州一日遊，帶領老人到康州去坐火車、划船、野外散步，帶老人放鬆心情，呼吸新鮮空氣，親近大自然。

除了組織各類活動，華聯會還主動了解老人家的關切，為他們排憂解難。鄧銘賢介紹說，現在糧食卡被盜用現象在華社仍然很嚴重，尤其是老人。前一段時間，華聯會就有一名老人的糧食卡被盜用了數千元，損失慘重。華聯會獲悉後，一邊安慰老人，一邊幫助老人掛失糧食卡，向警方報告，同時還幫助老人開始了申請補償的程序。華聯會的處理方法得到了受害老人由衷的稱讚。

英雄警探劉文健的雙親劉偉棠和李秀燕，布碌崙地區檢察官辦公室華裔社區聯絡員邢文晴，還有真愛護理公司的代表參加了這次活動。