布碌崙9人排球邀請賽 23日開打

第九屆布碌崙九人排球邀請賽將於23日舉行。（記者胡聲橋／攝影）

由紐約布碌崙 (布鲁克林)華人 排球協會主辦，紐約華人文娛體育總會(華體會)和松柏之家社區服務中心協辦的「紐約家電杯」第九屆布碌崙九人排球邀請賽將於23日(周日)在布碌崙日落公園 舉行。

布碌崙華人排球協會會長梅毅超在記者會上介紹，比賽除了設立青年組、中年組、元老組和女子組四個常規組別外，還增設了男子少年組的比賽，目的是為了從小培養孩子們對排球的興趣。這次比賽將在23日在5大道66和67街、6大道66和67街、8大道66和67街之間的三處公園舉行。比賽上午9時開始，中午12時是開球儀式。

到目前為止共有32支隊近400名運動員報名參加此次賽事。參賽隊以及運動員分別來自大紐約地區、洛杉磯、舊金山、芝加哥、波士頓等地，報名參賽運動員最小年齡10歲，最大年齡70多歲，年齡跨度60多歲。此次比賽的規模超越歷史最高水平。據組織方估計，比賽當天將有3000多名觀眾到場觀戰，為運動員吶喊助威。

華體會會長趙立衍說，自5月10日比賽組委會正式發出邀請賽公告後，得到了社區民代和公園局的大力支持，華人社團、企業和個人的廣泛響應，大家紛紛組隊參賽並提供資金贊助。

松柏之家社區服務中心多年來一直為這項賽事提供贊助。該中心行政總監陳偉儀說，今年不幸病逝的松柏之家前董事局主席李宗保就是台山人，李宗保生前特別支持布碌崙的民間排球賽。他逝世後，親朋好友和各機構為了繼承他的遺產，專門設立了李宗保紀念基金。現在，李宗保紀念基金特意撥出一部分款項，支持此次比賽，這也是從該基金撥出的第一筆資金。

梅毅超還說，布碌崙華社排球愛好者眾多，但每逢比賽日下雨，大家都盼望能有一處屬於華社的室內排球館，或者是一處體育館。他為此呼籲民選官員能多爭取一些資源，為社區的排球愛好者和其他體育愛好者造福。