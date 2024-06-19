我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

權威汽車專家：美三大車廠可能很快退出中國車市

退休後搬到佛州？ 專家推薦七個也很值得考慮的州

布碌崙9人排球邀請賽 23日開打

記者胡聲橋／紐約報導
第九屆布碌崙九人排球邀請賽將於23日舉行。（記者胡聲橋／攝影）
第九屆布碌崙九人排球邀請賽將於23日舉行。（記者胡聲橋／攝影）

由紐約布碌崙(布鲁克林)華人排球協會主辦，紐約華人文娛體育總會(華體會)和松柏之家社區服務中心協辦的「紐約家電杯」第九屆布碌崙九人排球邀請賽將於23日(周日)在布碌崙日落公園舉行。

布碌崙華人排球協會會長梅毅超在記者會上介紹，比賽除了設立青年組、中年組、元老組和女子組四個常規組別外，還增設了男子少年組的比賽，目的是為了從小培養孩子們對排球的興趣。這次比賽將在23日在5大道66和67街、6大道66和67街、8大道66和67街之間的三處公園舉行。比賽上午9時開始，中午12時是開球儀式。

到目前為止共有32支隊近400名運動員報名參加此次賽事。參賽隊以及運動員分別來自大紐約地區、洛杉磯、舊金山、芝加哥、波士頓等地，報名參賽運動員最小年齡10歲，最大年齡70多歲，年齡跨度60多歲。此次比賽的規模超越歷史最高水平。據組織方估計，比賽當天將有3000多名觀眾到場觀戰，為運動員吶喊助威。

華體會會長趙立衍說，自5月10日比賽組委會正式發出邀請賽公告後，得到了社區民代和公園局的大力支持，華人社團、企業和個人的廣泛響應，大家紛紛組隊參賽並提供資金贊助。

松柏之家社區服務中心多年來一直為這項賽事提供贊助。該中心行政總監陳偉儀說，今年不幸病逝的松柏之家前董事局主席李宗保就是台山人，李宗保生前特別支持布碌崙的民間排球賽。他逝世後，親朋好友和各機構為了繼承他的遺產，專門設立了李宗保紀念基金。現在，李宗保紀念基金特意撥出一部分款項，支持此次比賽，這也是從該基金撥出的第一筆資金。

梅毅超還說，布碌崙華社排球愛好者眾多，但每逢比賽日下雨，大家都盼望能有一處屬於華社的室內排球館，或者是一處體育館。他為此呼籲民選官員能多爭取一些資源，為社區的排球愛好者和其他體育愛好者造福。

布碌崙 華人 日落公園

上一則

9名華裔警官分享經歷 鼓勵華青加入警隊

下一則

光愛中心暑期活動 鼓勵青少年多參與

延伸閱讀

高德曼訪8大道陽光老人中心 為連任造勢

高德曼訪8大道陽光老人中心 為連任造勢
紐約州府機構擴大翻譯服務 參議會通過

紐約州府機構擴大翻譯服務 參議會通過
布碌崙青少年足球春季班 圓滿結束

布碌崙青少年足球春季班 圓滿結束
布碌崙105小學慶祝父親節 讓孩子感恩

布碌崙105小學慶祝父親節 讓孩子感恩

熱門新聞

法拉盛公園性侵案嫌犯。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客

2024-06-18 14:34
紐約上州一家由華人經營的日式餐廳，近日遭遇吃霸王餐的客人，當店主試圖阻止時，這名顧客竟然出手打人，導致該華裔店主昏迷兩周，至今無法進食。(谷歌地圖)

紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周

2024-06-13 19:45
14日警方召開記者會，說明凱辛納公園13日下午發生的亞裔少女遭性侵案，並懸賞1萬元。(記者劉梓祁／攝影)

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

2024-06-14 15:43
紐約出現大閘蟹，州環保廳發警報。(取自州環保廳官網)

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

2024-06-14 07:47
在翻覆的車輛殘骸上方，出現幾綑現金及一部手機。(擷自YouTube@ABC7NY)

紐約保時捷離奇車禍…車頂留下大筆現金及手機

2024-06-17 17:02
史先生與吳女士共同育有兩子女。(吳欣郿提供)

夫車禍亡無醫保 華婦養2孩經濟陷困 靠微波食品過活

2024-06-14 02:30

超人氣

更多 >
雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客

雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客
適合早餐吃 5種最佳高蛋白質食物

適合早餐吃 5種最佳高蛋白質食物
古裝男神許凱當霸總漲粉90萬 「巴士吻」曝全世界圍觀

古裝男神許凱當霸總漲粉90萬 「巴士吻」曝全世界圍觀
大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位
賈斯汀在紐約酒駕被捕 3度拒酒測 年輕員警不認識他

賈斯汀在紐約酒駕被捕 3度拒酒測 年輕員警不認識他