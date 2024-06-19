紐約公校招生 特殊高中亞裔錄取率高達52%

市教育局18日公布2024年秋季招生結果。(市教育局提供)

市教育局18日公布2024年公校入學指南和招生結果，指出本學年中，特殊高中 提供給非洲裔、西語裔學生的錄取通知，達到2013年以來最高的一次；就總體而言，共有超過五成的亞裔 學生獲得特殊高中的錄取通知，為所有族裔學生當中最多。

該報告相較往年較早發布，以讓學生家庭有更多的時間規畫，而與過去幾年相比，更多初中、高中生拿到了首選學校的錄取通知；截至3月7日，約有7萬2000名八年級生收到2024年秋季入學的高中錄取通知書，當中51%的申請者獲得他們首選學校的錄取通知，相較去年的48%有所增加。

特殊高中錄取方面，今年共有2萬5700名八年級生參加了特殊高中入學考試，約4072人憑藉優異的成績獲得特殊高中錄取通知書，其中非洲裔、西語裔學生的入學率分別為4.5%、7.6%，相較去年均上升1%~1.5%左右；而亞裔學生的錄取率為所有學生中最多的，達到52.1%，一共2120人拿到通知，以布碌崙 (布魯克林)科技高中給出的學位最多，緊接其後則是1061名白人學生，錄取率為26.1%。

截至4月3日，共5萬6206名六年級生收到了今年秋季入學的中學錄取通知書，相較去年同期的5萬8019人略有下降；數據顯示，77%的申請者獲得了第一志願學校的錄取，比起2023年略有增長，且學生們相較去年提早三周收到通知。

報告也指出，預計「三歲班」(3-K)和幼兒園招生計畫的申請率將會持續增加，目前已有5萬6000名孩童獲得錄取書，其中2500名孩童將進入資優班(G&T)課程中；共81%的家庭申請到他們的第一志願學校，高達97%的申請者獲得其申請表格中任何選項學校的錄取通知。