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雲吞食品捐贈華僑學校5萬元 鼓勵學習中文

記者和釗宇 / 紐約報導
雲吞食品公司18日在紐約曼哈頓華埠紐約中華公所向紐約華僑學校捐贈5萬元。(記者和釗宇 / 攝影)
雲吞食品公司18日在紐約曼哈頓華埠紐約中華公所向紐約華僑學校捐贈5萬元。(記者和釗宇 / 攝影)

雲吞食品公司18日在紐約曼哈頓華埠紐約中華公所向紐約華僑學校捐贈5萬元，以鼓勵華裔學子繼續學習中文及中華文化，並支持僑校日常運作。

據悉，今年已經是雲吞食品公司第七年為華僑學校捐款，期間只在2020年因新冠疫情暫停過一次。此筆捐款將進入由中華公所設立的「畢業鼓勵基金」(Fortune Graduation Fund)，旨在鼓勵更多華裔學子學習中文、傳承文化，並每年向華僑學校的小學、初中和高中畢業生發放從百元到千元不等的獎學金以資鼓勵。

雲吞食品公司董事李可星表示，每年向華僑學校捐款已成為傳統，鼓勵華裔子弟學習中文意義重大，去年除了獎勵學生之外也獎勵了部分老師，希望捐款能夠能一直維持下去。

中華公所顧問、前主席伍銳賢稱，48年前就與李可星因為商業往來相識，成為好友，多年來兩人一直思考如何才能更好地幫助華社，2017年決定設立鼓勵基金，隨後將小學生也納入嘉獎範圍。雖在疫情初期捐款停了一年，但幫助下一代的初心始終沒有改變。出席捐贈儀式的還有中華公所主席朱超然、美東聯成公所主席梁漢本和紐約台山寧陽會館主席伍建平等。

華僑學校校長王憲筠表示，雲吞公司捐款對僑校實現永續經營意義重大。現在很多華裔學生的第一語言是英文，很多人放棄學習中文，這筆基金能夠吸引他們學習中文，且對於低收家庭更是有很大助益，「華人作為少數族裔，在主流社會打拚，會中文可以說是一大優勢。」

華僑學校於1962年立案註冊為特許公立學校，有課後班以及學生和成人周末普通話、粵語班等多項課程，還有數學預科班、SAT預科班和繪畫班、編程班、功夫班等，目前有約600名學生，更多信息可在https://www.nychineseschool.org/查看。

華裔 疫情 華埠

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