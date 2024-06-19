律師協會評估法官候選人 田譚建嬣通過

紐約市律師協會日前對參加紐約市法官初選的候選人進行了評估，田譚建嬣獲得了「資質通過」(Approved)的評價。(競選團隊提供)

紐約市 律師協會(New York City Bar Association)18日公布對於紐約市法官初選候選人的評估結果，競選曼哈頓民事法庭第二選區法官的田譚建嬣(Alice Tam Tien)獲得了「資質通過」(Approved)的評價，而皇后區 遺產財產法官候選人李昌永的評價則為「資質不通過」(Not Approved)。

紐約市律師協會將評估標準分為「通過」和「不通過」，用以衡量候選人是否展現出勝任所競選職位所需的資質。在曼哈頓民事法庭第二選區，除了田譚建嬣獲得資質通過的評價外，另一名候選人巴爾(Harold Bahr)也獲得了「通過」評價。

此前曾被皇后郡律師協會(Queens County Bar Association)司法委員會評為「資歷不合格」的民事法官李昌永，再次得到市律師協會「不通過」的評價，其對手莊卡珊(Cassandra Johnson)則獲得通過的評價。

對於此次的評價，李昌永尚未做出回應。她此前曾針對皇后區律師協會的「不合格」評價表達過不滿，指出自己在教育、工作經歷、智力及職業道德等方面完全符合成為遺產財產法官的資格，並認為這一評價反映了皇后區政治機制的問題。

競選皇后區民事法院的三位參選人Sharifa Nasser-Cuellar、Glenda Hernandez以及Amish Doshi都通過了評級，只有Julie Milner未通過。競選國王郡第六選區民事法官的兩名候選人Janice Robinson和Kenneth Gayle，均獲得不通過的評價。