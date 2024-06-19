我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

權威汽車專家：美三大車廠可能很快退出中國車市

退休後搬到佛州？ 專家推薦七個也很值得考慮的州

律師協會評估法官候選人 田譚建嬣通過

記者高雲兒／紐約報導
紐約市律師協會日前對參加紐約市法官初選的候選人進行了評估，田譚建嬣獲得了「資質通過」(Approved)的評價。(競選團隊提供)
紐約市律師協會日前對參加紐約市法官初選的候選人進行了評估，田譚建嬣獲得了「資質通過」(Approved)的評價。(競選團隊提供)

紐約市律師協會(New York City Bar Association)18日公布對於紐約市法官初選候選人的評估結果，競選曼哈頓民事法庭第二選區法官的田譚建嬣(Alice Tam Tien)獲得了「資質通過」(Approved)的評價，而皇后區遺產財產法官候選人李昌永的評價則為「資質不通過」(Not Approved)。

紐約市律師協會將評估標準分為「通過」和「不通過」，用以衡量候選人是否展現出勝任所競選職位所需的資質。在曼哈頓民事法庭第二選區，除了田譚建嬣獲得資質通過的評價外，另一名候選人巴爾(Harold Bahr)也獲得了「通過」評價。

此前曾被皇后郡律師協會(Queens County Bar Association)司法委員會評為「資歷不合格」的民事法官李昌永，再次得到市律師協會「不通過」的評價，其對手莊卡珊(Cassandra Johnson)則獲得通過的評價。

對於此次的評價，李昌永尚未做出回應。她此前曾針對皇后區律師協會的「不合格」評價表達過不滿，指出自己在教育、工作經歷、智力及職業道德等方面完全符合成為遺產財產法官的資格，並認為這一評價反映了皇后區政治機制的問題。

競選皇后區民事法院的三位參選人Sharifa Nasser-Cuellar、Glenda Hernandez以及Amish Doshi都通過了評級，只有Julie Milner未通過。競選國王郡第六選區民事法官的兩名候選人Janice Robinson和Kenneth Gayle，均獲得不通過的評價。

目前提前投票已展開，初選投票日則為25日(周二)。

皇后區遺產財產法官候選人李昌永被紐約市律師協會評為「資質不通過」(Not App...
皇后區遺產財產法官候選人李昌永被紐約市律師協會評為「資質不通過」(Not Approved)。(取自微信)

皇后區 紐約市 投票

上一則

孟昭文爭取85萬聯邦資金 改善特殊兒童學習環境

下一則

巨龍盤踞帝國大廈 宣傳龍族前傳II

延伸閱讀

凱辛納公園罪案頻發 華人盼裝攝像頭

凱辛納公園罪案頻發 華人盼裝攝像頭
紐約市本周起擋公車停靠者 車前攝像頭將自動開罰單

紐約市本周起擋公車停靠者 車前攝像頭將自動開罰單
比曼哈頓第五大道地產還貴 這國打房措施 反增其吸引力

比曼哈頓第五大道地產還貴 這國打房措施 反增其吸引力
10月1日起 紐約市穩租房1年期租約漲2.75% 兩年期租約漲5.25%

10月1日起 紐約市穩租房1年期租約漲2.75% 兩年期租約漲5.25%

熱門新聞

法拉盛公園性侵案嫌犯。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客

2024-06-18 14:34
紐約上州一家由華人經營的日式餐廳，近日遭遇吃霸王餐的客人，當店主試圖阻止時，這名顧客竟然出手打人，導致該華裔店主昏迷兩周，至今無法進食。(谷歌地圖)

紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周

2024-06-13 19:45
14日警方召開記者會，說明凱辛納公園13日下午發生的亞裔少女遭性侵案，並懸賞1萬元。(記者劉梓祁／攝影)

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

2024-06-14 15:43
紐約出現大閘蟹，州環保廳發警報。(取自州環保廳官網)

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

2024-06-14 07:47
在翻覆的車輛殘骸上方，出現幾綑現金及一部手機。(擷自YouTube@ABC7NY)

紐約保時捷離奇車禍…車頂留下大筆現金及手機

2024-06-17 17:02
史先生與吳女士共同育有兩子女。(吳欣郿提供)

夫車禍亡無醫保 華婦養2孩經濟陷困 靠微波食品過活

2024-06-14 02:30

超人氣

更多 >
雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客

雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客
適合早餐吃 5種最佳高蛋白質食物

適合早餐吃 5種最佳高蛋白質食物
古裝男神許凱當霸總漲粉90萬 「巴士吻」曝全世界圍觀

古裝男神許凱當霸總漲粉90萬 「巴士吻」曝全世界圍觀
大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位
賈斯汀在紐約酒駕被捕 3度拒酒測 年輕員警不認識他

賈斯汀在紐約酒駕被捕 3度拒酒測 年輕員警不認識他