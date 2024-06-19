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孟昭文爭取85萬聯邦資金 改善特殊兒童學習環境

記者尤昱程／紐約報導
孟昭文為皇后區進步中心爭取到85萬資金。(記者尤昱程／攝影)
孟昭文為皇后區進步中心爭取到85萬資金。(記者尤昱程／攝影)

國會眾議員孟昭文18日在皇后區進步中心(Queens Centers for Progress)宣布，為該中心爭取到了85萬聯邦資金，以幫助該組織的兒童教育中心安裝先進的火災警報系統、改進安全設備等，提升在該校就讀的智力發展障礙兒童的安全和福祉。

孟昭文表示，這筆資金將用於修繕並改進安全相關設備，包括建造新的屋頂、空調系統、緊急出口坡道，對地面、窗戶、鍋爐和屋頂進行改進，並幫助支付油漆和防水的費用，「皇后區的每個孩子都有權利茁壯成長，尤其是那些有特殊需求的孩子們，他們也值得一個機會實現全部潛能。」

自1950年起，該中心就致力為有發展障礙的兒童和成人提供服務和支持，其中兒童教育中心為三歲至五歲智力發展障礙的孩童提供特別教育。皇后區進步中心主任海樂(Cindy Heller)表示，有了這筆資金的幫助，將使原先該投入於維修的預算，可以改為用於幫助孩子的成長與學習。

居住在法拉盛的家長曾強表示，他的五歲小孩在語言發展方面有些問題，而自從將他帶來這裡學習一年半後，不管是行為、語言能力都有顯著進步。有特殊需求的孩子需要更多的關注與照顧，感謝該中心及孟昭文的幫助。

皇后區 孟昭文 法拉盛

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