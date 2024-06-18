美東黃埔軍校同學會 慶建校100年

美東黃埔陸軍軍官學校同學會，於日前舉辦黃埔軍校建校百年慶晚宴暨紐約大陳同鄉會7周年活動。(美東黃埔陸軍軍官學校同學會提供)

美東黃埔陸軍軍官學校同學會，於日前在法拉盛 舉辦黃埔軍校建校百年慶晚宴暨紐約大陳同鄉會7周年活動，近300名成員參與，活動當天不僅有精采歌唱跳舞活動，更首次有騎隊進場，與在場許多校友共同慶祝別具意義的百年校慶。

美東黃埔陸軍軍官學校同學會會長林海華表示，1924年建立的黃埔軍校，是中華民國 國軍培養幹部的重要搖籃，而且對兩岸合作來說，占著非常重要的地位；他說，「在校慶100年這個難得的日子，我們以身為黃埔人為榮，也希望黃埔軍校以我們為榮。」

晚宴上許多精采表演。(記者尤昱程／攝影)

而針對近來台海兩岸緊張局勢，林海華希望透過這個晚宴，在嚴肅的氣氛當中，帶來一些歡樂的氣息。林海華說，「中華民國是我們要效忠的對象，不是效忠任何黨派，也不是效忠任何個人，希望兩岸走向和平，不要戰爭。」

活動現場，與會眾人載歌載舞，副會長劉明德則表示，由於今年是建校100年，所以擴大舉辦。他說，「和往年不一樣的是，今年有由官校畢業生擔任的旗隊進場，希望藉著建校100年的校慶，把黃埔的精神發揚光大。」

當日抵達現場的除了有將近30位校友的黃埔校友，還有許多黃埔校友的親友及後裔近300多人參加。77歲的校友程緒興表示，同學會讓在大紐約地區的三軍同胞可以凝聚情感，在會上回憶當年往事，是每個黃埔人的共同語言。來美40多年的他說，如果沒有同學會，很多資訊可能就無法傳遞。

與會貴賓包括紐約華僑文教中心主任陳永豐，經文處領務組副組長游智雅、駐華府台北經文處退伍軍人事務組長倪邦臣、紐約急難救助協會理事長王金智、新澤西 台灣同鄉聯誼會會長周浩等到場參加。