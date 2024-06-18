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紐約州府機構擴大翻譯服務 參議會通過

記者顏潔恩／紐約報導
曲怡文提案獲得通過，要求州府機構擴大翻譯服務。(曲怡文辦公室提供)
曲怡文提案獲得通過，要求州府機構擴大翻譯服務。(曲怡文辦公室提供)

布碌崙(布魯克林)州參議員曲怡文此前提案，要求擴大州府機構的翻譯服務，以便更好服務不諳英文的選民；該提案近期已在州參議會通過，只待州眾議會中投票。

曲怡文指出，布碌崙將近50%的民眾在家中使用英文以外的語言，最常見的語言包括西語、中文、俄羅斯語、意第緒语、韓文等；通過這項提案的話，將要求所有提供直接公共服務的州府機構，將重要資料翻譯成紐約客最常使用的12種語言。

「美國未設官方語言是有原因的，因為語言多樣性就是我們的特點，特別是在紐約市，我們相信來自各個背景的人都有生活和參與社會的權力」，曲怡文表示，為達到這個目標，確保每人都能獲得政府機構給予的資源至關重要。

她作為一個代表移民社區的民選官員，工作中很大的任務是為選民爭取重要的州府資源，特別是對於不諳英文的居民來說；該提案將會改善這個問題，確保紐約客獲得所需的工具，來了解、參與和接受政府服務、享受公民生活。

該提案包括四大內容，其一是擴大給新移民的翻譯服務，其中在過去五年間抵達紐約州的移民，他們最常使用的12種語言，應在政府體系中提供應當的翻譯，以確保獲得所需的支持；再者是考量區域性的語言權限，州府機構應將英文的材料翻譯成每個社區最常用的三種地方語言，這將解決各區域語言多樣性的問題。

另外，提案要求簡化和改進投訴流程，規定各機構在宣傳資料中註明電話號碼和電子郵箱，方便紐約客就語言權限提出投訴、或給出建議方案；最後，針對一些特定的機構和縣區，在制定量身定做的語言權限計畫時，必須將重要文件翻譯成12種最常見的語言、外加地區語言或方言，以便服務不同的人群。

移民 布碌崙 紐約市

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