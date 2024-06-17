因跨性別及以哈戰爭言行 兩學委遭除名

市教育局總監班克斯近日罕見除名兩位學區委員，指他們因跨性別學生及以哈戰爭相關言行，違反相關行為準則。(取自班克斯社媒平台X)

市教育局 總監班克斯(David Banks)近日罕見除名兩位學區 委員，指他們因跨性別 學生及以哈戰爭相關言行，從而違反公開會議法及市政府規定的家長領袖行為準則，其中包括教育倡導組織「PLACE NYC」成員及曼哈頓第二學區學委莫美倫(Maud Maron)。

被除名的兩位學委分別是莫美倫及蘇童(Tajh Sutton)，莫美倫代表的第二學區涵蓋金融區、中城、上東城等，她的孩子就讀特殊高中史岱文森(Stuyvesant HS)，蘇童則為布碌崙(布魯克林)第14學區委員會主席，學區涵蓋綠點(Greenpoint)及威廉斯堡(Williamsburg)等。

根據規定，在紐約州法授權下，市教育局總監有權撤職學區委員，然而目前尚不清楚此次除名為首次還是曾有先例。在今年，不少學委就以哈戰爭及跨性別學生如何參賽兩大議題公開發表言論，導致相應的投訴也隨之激增。班克斯最終決定，二人違反公開會議法及市政府規定的家長領袖行為準則，因此將之除名。

據了解，此前曾擔任第二學委主席的莫美倫，2019年起赴州府請願保衛特殊高中，為「PLACE NYC」成員，也與華人維權團體居民聯盟在教育問題上長期合作，捍衛擇優錄取制度與正常上學權利。不過在跨性別議題上，也有反對者已呼籲班克斯數月要求將她撤職，起因是她在私人群聊中，曾否認跨性別孩子的存在。此外她還推出了一項於今年3月在第二學委會通過的決議，要求市教育局重新考慮允許跨性別學生加入與性別認同一致的運動隊，這份決議曾引起全國媒體的關注和班克斯的嚴厲譴責。

莫美倫對此表示，自己想要更好的教育成果與環境，這是為了她的四個孩子，也是為了全紐約公校的孩子，將她除名並不「民主」，她也堅持她在群聊中的言論，並稱「捍衛女孩和女性的權利，並非就是反對跨性別。」

⁩蘇童則因支持巴勒斯坦而陷入爭議，班克斯表示，她發表的言論及分發的物料，「均被許多社區成員合理地認為是反以色列和反猶太的」，尤其是分發的一份挺巴工具包，其中包括了「我們不希望錫安主義者在這裡」的抗議口號，其違反了當局的反歧視政策。