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華商會首屆幸福爸爸 表揚28三代同堂父親

記者尤昱程╱紐約報導
最年輕「幸福爸爸」，60歲的朱錦平與妻子合影。(記者尤昱程/攝影)
最年輕「幸福爸爸」，60歲的朱錦平與妻子合影。(記者尤昱程/攝影)

法拉盛華(工商)促進會(FCBA)16日於法拉盛舉辦首次「幸福爸爸」活動，與28位三代同堂的父親齊慶父親節，表彰他們對社區及家庭所作的貢獻。

華商會較廣為人知的「幸福媽媽」活動已在法拉盛社區舉辦多達13屆，而「幸福爸爸」則是頭一年舉辦，華商會理事長王耀明表示，大家都知道母親節是非常重要的，但是父親角色在一個家庭裡面也做了很多事情，只是很多父親不善言辭，很多東西沒有說出來，好像被忽視了一樣。

王耀明說，父親節活動其實已經想了好幾年，原本想合併兩個活動，然而基於父親在家庭的重要性，還是決定單獨舉辦，他說，「爸爸在家庭裡就像一座山，如果這座山沒有了，我們就沒有根基了。」

當日活動中，共有28位三代同堂的華人父親，接受來自民選官員向他們發放的表揚狀，以及華商會準備的精美禮品，此外，華商會首席顧問杜彼得也依循慣例上台獻唱，慰勞各行各業的父親。

其中最年輕的「幸福爸爸」是60歲的朱錦平，來美國第30個年頭的他表示，25歲時自己有了第一個小孩，當時的想法就是拚命賺錢，希望可以給小孩有好的生活，如今女兒成家，兒子大學畢業，他說，「這是做父母的最欣慰之處，希望小孩們繼續努力，有好的發展。」

與會的父親中，還包含擁有10個孫子的中美超市老闆陳勤洲，他表示，移民來美初期從法拉盛街頭擺攤開始幹起，一直到後來開了超市，感謝妻子在自己工作繁忙之中照顧四個小孩，看到孩子們健康成長，就是這些年堅持努力的意義。

眾多民選官員及代表參加活動，包括國會眾議員孟昭文、州主計長狄拿波利(Thomas P. DiNapoli)、州眾議員金兌錫、珍妮花(Jenifer Rajkumar)、市主計長蘭德(Brad Lander)、州長辦公室亞裔事務主任馬肖恩、市議員黃敏儀及皇后區高等法院法官(Queens Supreme Court)莊卡珊(Cassandra A. Johnson)都到現場參與支持。

中美超市老闆陳勤洲與妻合影。(記者尤昱程/攝影)
中美超市老闆陳勤洲與妻合影。(記者尤昱程/攝影)
第一屆「幸福爸爸」大合影。(記者尤昱程╱攝影)
第一屆「幸福爸爸」大合影。(記者尤昱程╱攝影)

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