天景購物中心韓流節 鄭大賢歌舞打頭陣
天景購物中心(The Shops at Skyview)的「K-Fun」韓流文化節於16日盛大開跑，該活動將從本月開始一直持續到8月，將以音樂、藝術、時尚、健身、美食與文化六大主題，為紐約民眾介紹最原汁原味的韓國文化；活動首日邀請來韓國偶像歌手鄭大賢特別演出，吸引超過100位民眾到場支持。
購物中心所屬集團ShopCore Properties的美東區行銷經理孫偉家表示，去年的K-Fun文化節廣受歡迎，許多朋友甚至從其他城市前來共襄盛舉，今年特別擴大活動規模，並與韓國觀光局與農水產食品流通公社合作，讓民眾在紐約也能體驗正宗的韓流文化。
據他介紹，與去年不同的是，今年商場內將以韓式校園為主題設計，以期間限定的「Skyview High 天景高中」與大家見面，讓參與者彷彿置身韓劇校園的浪漫場景當中。
首日活動現場，擔任活動大使的人氣韓國偶像鄭大賢除了帶來熱力的歌舞表演，也有與粉絲近距離互動的環節；專程從麻州前來參與活動的黃女士表示，自從在網路上看到資訊後就相當興奮，最期待的是與鄭大賢的自拍環節。一旁友人胡女士則說，近年來法拉盛的韓流活動愈來愈多，對於當地居民絕對是一件好事。
首周的音樂主題圓滿結束後，接續登場的為27日(周四)的藝術日，7月7日(周日)的時尚日，7月18日(周四)的健身日，7月28日(周日)的美食日，以及8月8日(周四)的文化日，以上活動均為免費參加，但需預先上網登記門票，凡參加四場以上活動還能獲得「畢業好禮」與鄭大賢簽名海報(數量有限)，詳細資訊請參考天景購物中心官方網站theshopsatskyviewny.com。
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