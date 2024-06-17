衝100℉ 紐約今夏首波熱浪來襲

紐約市本周將經歷一輪熱浪天氣的考驗。(記者許君達／攝影)

從18日(周二)開始，一輪高溫 天氣將襲擊紐約，帶來至少連續三天最高氣溫超過華氏90度的熱浪，部分時間體感溫度可能高達105度。根據國家氣象局(National Weather Service)發布的天氣預警，紐約市 屬於「危險天氣展望」(Hazardous Weather Outlook)級別。

根據預報，從周二中午開始，紐約市的氣溫將升高到華氏90度以上，而在此後的三至四日內，每天的最高氣溫還會繼續升高，至周五前後到達峰值，最高氣溫將達到華氏95度。

在本輪天氣系統內，由於一個強大的高壓系統盤據，其下方的暖空氣難以上升或散逸，因此會產生一個無風無雨的靜止環境，導致地面附近沒有任何能夠幫助降溫的天氣活動，而日光的直射又進一步加熱這團盤據在紐約上方的暖氣團，導致酷熱感進一步上升。預計在紐約市以及鄰近的新州北部和康州南部等地，最高體感溫度可達華氏105度。

據統計，紐約市每年約有350人因高溫而出現非正常死亡。市長亞當斯 (Eric Adams)此前宣布，紐約市今年增加了避暑中心的數量，市民可以登錄網站https://reurl.cc/z1ogAy輕鬆找到避暑中心的位置，還可以找到關於防暑降溫的最新信息，包括圖書館、商場和博物館等有空調的避暑場所。

市氣象局擴大了合作範圍，在全市範圍內提供更多降溫中心，確保居民在高溫緊急情況下有更多的選擇，包括新的文化場所和民選官員辦公室；市氣象局將向送外賣司機、戶外工作者和其他高危人群發放包含必要防暑降溫物品的「清涼包」；市府還通過與PetCo合作，專門開放了可以攜帶寵物入內的降溫中心。