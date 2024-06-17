法拉盛竊車案頻傳 金兌錫送車鎖示警

金兌錫舉辦活動，發送免費車鎖。(金兌錫辦公室提供)

為幫助打擊汽車竊盜，州眾議員 金兌錫日前協同百老匯法拉盛 房主協會(Broadway Flushing Homeowners' Association)以及華爾街 俱樂部(Wall Street Club)，一同在法拉盛邦恩公園(Bowne Park)免費向居民免費發放車鎖，希望針對近期法拉盛汽車竊盜頻傳的狀況作出改變。

金兌錫表示，這次活動不僅是一次社區車鎖發放活動，也是對於法拉盛居民的一次公共安全提醒。他說，汽車盜竊已是全市範圍內的嚴重問題，不幸的是，皇后區東北部汽車失竊事件不少，並且可能涉及被盜車輛運送到紐約的其他地區。

根據市警局(NYPD)，法拉盛地區近期發生了許多汽車搶劫以及汽車遭盜竊事件，這些被盜竊的汽車被帶到城市的其他地方。此外，由於起亞(KIA)和現代(Hyundai)這兩款汽車的安全系統存在漏洞，使它們成為了竊賊鎖定的目標，去年這兩款汽車失竊共計有2000輛之多，在所有失竊車輛占比更是高達兩成。

華爾街俱樂部的羅凱莉(Kelly Luo)表示，該俱樂部成員對社區周圍汽車盜竊頻傳的消息皆感到擔憂，希望藉由提供這些車鎖，保護地區民眾的汽車，並為居民提供一項心安的服務。

金兌錫辦公室提醒，如果民眾或周遭親友是汽車盜竊的受害者，除了聯繫警方，還可以聯繫其辦公室，以獲得幫助，電話是718-939-0195。