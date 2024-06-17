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華男涉盜用信用卡消費 警追緝

記者顏潔恩／紐約報導
警方正通緝該名盜用他人信用卡的華男。(市警提供)
警方正通緝該名盜用他人信用卡的華男。(市警提供)

根據紐約市警消息，紐約市一名華裔男子日前盜用他人信用卡，在史泰登島的一間家得寶(Home Depot)購物消費，購買價值700多元的商品；管轄當地的市警123分局日前發布信息，呼籲知情民眾立即提供線索。

警方消息指出，該案發生於本月9日下午2時許，該名涉案的華男通過非法手段，盜用一名30歲女子的信用卡，接著去到史島南灘的家得寶消費；監控錄像捕抓到華男在收銀台結帳的過程，他推著一個裝滿貨物的購物車，裡頭放有廁紙、電鑽等。

待男子離開後，家得寶的工作人員才發現對方用的是一張盜用而來的信用卡，當即報警；據警方公布的通緝圖，形容涉案者是一名皮膚白皙、中等身材的華裔男子，黑髮、犯案時身穿黑色連帽衛衣、黑白色球鞋。

警方呼籲民眾如果有任何信息或見到他的蹤跡，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

信用卡 紐約市 華裔

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