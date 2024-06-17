皇后區7號地鐵 女搭車耳機遭搶

男子行搶後，便徒步離開地鐵站。(市警局提供)

紐約市 警局正追緝一名涉嫌在皇后區長島市 (Long Island City)地鐵 上竊取女子價值400元耳機的竊賊，並呼籲民眾提供線索，協助逮捕。

據市警108分局，事發於上月31日晚間6時35分左右，一名20歲的女性在一輛往北行駛的7號線列車上，當時有一名未知身分的男子趁列車即將到站時，靠近她並搶走了價值約400元的蘋果AirPod Max耳機，行搶成功後隨即離開車廂，往未知方向徒步逃離。據報告，此次事件並無任何人員受傷。

警方近日公布男嫌的照片，該男膚色較淺，身高約6呎，體重約180磅，體型較瘦；他最後一次被拍到時，身穿黑色連帽衫、黑色帽子、黑色運動鞋和黑色短褲。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

據最新的CompStat報告，截至5月26日，管轄案發地一帶的市警108分局，在本年度已報告了288起重竊案，比去年同期的293起略有下降，減少了5起、下降約1.7%。