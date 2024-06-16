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華埠居民集會 挺田譚建嬣競選民事法官

記者范航瑜╱紐約報導
曼哈頓華埠居民15日在孔子大廈前集會，支持華裔律師田譚建嬣競選曼哈頓民事法庭第二選區法官。(記者范航瑜╱攝影)
曼哈頓華埠居民15日在孔子大廈前集會，支持華裔律師田譚建嬣競選曼哈頓民事法庭第二選區法官。(記者范航瑜╱攝影)

近百名曼哈頓華埠居民15日在孔子大廈前集會，支持華裔律師田譚建嬣(Alice Tam Tien)競選曼哈頓民事法庭第二選區(Municipal Court District 2)法官，州參議員劉醇逸(John Liu)出席支持。田譚建嬣父母也來到了現場。目前提前投票已展開，初選投票日則為25日(周二)。

田譚建嬣感謝了前來支持的社區居民。「我感謝華埠這個養育我的社區，為我提供教育和資源，並激勵我成為律師，讓我有了今天的成就，能夠回來為社區服務。」田譚建嬣表示，投票不只是為了她本人，也是為了華埠社區更好的未來。

劉醇逸表示，田譚建嬣在華埠長大，父母現在仍在孔子大廈居住；「她是曼哈頓華埠的女兒」，劉醇逸鼓勵華埠居民為田譚建嬣投票，支持政府系統中的華人力量。

華埠社區人士陳家齡也鼓勵居民投出關鍵一票。「這是一場艱難的戰役，我們這個社區需要亞裔的聲音，需要華人的聲音。田譚建嬣是最佳人選。」

田譚建嬣年幼時隨父母從香港移居美國，並在華埠生活數年，後在康乃爾大學(Cornell University)取得學士學位，並於1993年在紐約州立大學水牛城分校(University at Buffalo)獲得法學博士學位。

畢業後，田譚建嬣進入紐約地區檢察官辦公室擔任助理檢察官，並在2001年成為州高等法院法官的首席律師。2016年，她前往州高等法院布朗士(Bronx)司法區擔任首席律師，並在今年初加入州高等法院法官林凱倫(Karen Li)的團隊，任首席律師。田譚建嬣與丈夫育有三個孩子，均在紐約市公校就讀。

據選區規畫，第二選區包含華埠東百老匯區域和下東城等社區。目前，田譚建嬣在民主黨內的對手為律師巴爾(Harold Bahr)，後者曾在布朗士家庭法院和紐約高等法院就職。現任第二選區民事訴訟法官的李昌永，則正競選皇后區遺產法庭法官。

田譚建嬣感謝居民前來支持。(記者范航瑜／攝影)
田譚建嬣感謝居民前來支持。(記者范航瑜／攝影)
曼哈頓華埠居民15日在孔子大廈前集會，支持華裔律師田譚建嬣競選曼哈頓民事法庭第二...
曼哈頓華埠居民15日在孔子大廈前集會，支持華裔律師田譚建嬣競選曼哈頓民事法庭第二選區法官。(記者范航瑜／攝影)

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