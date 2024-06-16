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親子互助會辦「資源展」關心華裔男性健康

記者胡聲橋╱紐約報導
紐約親子互助會舉辦第四屆「男性健康意識資源展」。(主辦方提供)
紐約親子互助會舉辦第四屆「男性健康意識資源展」。(主辦方提供)

由紐約親子互助會(PCR)與紐約莫利納健保(Molina Healthcare of New York)主辦，多家機構協辦和參與的第四屆「男性健康意識資源展」，15日在布碌崙(布魯克林)8大道的愛立信公園(Leif Ericson Park)舉行，活動共吸引了約400戶家庭參與。活動呼籲華裔男士要更多關注自身健康、有病及早發現，及早治療，促進家庭和睦。

活動當日，公園內擺設了各種健保攤位，提供男性健康資訊、父親節合影、男士免費理髮、親子遊戲、尊巴舞教學、DJ音樂、禮品贈送和幸運抽獎。適逢16日(周日)是父親節，主辦方還讓孩子當場寫卡片，送上一份父親節禮物。每家醫療健保機構還分發了針對男性健康和常見病的科普傳單，希望借此機會引起大家對男性健康的重視。

親子互助會負責人黃妮可表示，不少華人男士跟家人一起參加這次活動，令人欣慰。不過，當天前來的男士以男性年長者為主，壯齡的爸爸要少一些，她希望下次活動能吸引更多年輕男士參加。

黃妮可說，在8大道的許多華人移民家庭，父親通常每周打工六到七天，有點小毛小病也不當回事，或者願意忍著，等發現身體有問題，到醫院檢查，往往已經成為重症患者。該活動希望藉此，讓爸爸們加強對健康的重視，定期接受對直腸癌、前列腺癌等男性多發疾病和男性疾病的篩查，防患於未然。

紐約莫利納健保的地區經理Liz Ho說，精神健康問題已日益受到社區的關注，作為眾多華裔家庭頂梁柱的父親整日奔波操勞，精神負擔很重，他們其實是容易出現精神健康問題的人群，精神健康應該成為男性健康的一個重要方面。夫妻雙方應該相互關心，為對方紓解心理壓力，調整情緒，保證身心健康。

健保 親子 8大道

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