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王紹權籌款晚會 史里華到場支持

記者劉梓祁╱紐約報導
王紹權(右三)籌款晚會14日晚在法拉盛舉行，史里華(右二)到場支持。(記者劉梓祁╱攝影)
王紹權(右三)籌款晚會14日晚在法拉盛舉行，史里華(右二)到場支持。(記者劉梓祁╱攝影)

參選皇后區第40選區州眾議員共和黨華裔醫生王紹權(Philip Wang)，14日晚在法拉盛舉辦籌款晚會，為即將到來的投票日做準備，並得到前共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)支持；王紹權的政綱包括強化社區治安、重新評估無現金保釋法，和打擊吸毒與盜竊犯罪等。

王紹權為在法拉盛行醫的脊椎神經科醫生，已執業20餘年，此前未有參加選舉或參與政治紀錄。王紹權說，因診所運營和家庭生活均十分穩定，此前從未考慮從政，但在過去兩年目睹華人社區生活質量迅速惡化後，決定參選以嘗試解決法拉盛在近年來遇到的各種問題。

王紹權表示，若成功當選，將採用合作方式，透過在執法部門、有組織的民間團體和居民之間建立強有力的夥伴關係，來增強社區安全。同時，他提倡重新思考無現金保釋法，並在公平和社區安全之間取得平衡的改革，滿足對更有效和公正的制度的需求。

他說，自己支持特殊高中招生的擇優錄取，但也認識到透過有針對性的計畫和舉措，解決學生代表性不足問題的重要性，同時希望減輕過多公車道的影響，以維護小型企業和個體商家的權益。

史里華表示，目前40選區的現任議員金兌錫(Ron Kim)對治安重視不足，對於提升警力和增強社區安全措施的努力明顯不夠，讓許多居民感到不安。同時到場的還有國際獅子會紐約法拉盛分會前會長郭至隆、北美洲台灣商會聯合總會長江俊霖等人。

法拉盛 共和黨 眾議員

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