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皇后區10K路跑賽 華人跑團亮眼

記者范航瑜／紐約報導
在接近終點的地標「大地球儀」(Unisphere)旁，13人組成的啦啦隊還表演了快閃節目，為跑者加油。(嵐山跑團提供)
在接近終點的地標「大地球儀」(Unisphere)旁，13人組成的啦啦隊還表演了快閃節目，為跑者加油。(嵐山跑團提供)

由紐約路跑協會(NYRR)主辦的皇后區10K(Citizens Queens 10K)，15日在法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows-Corona Park)舉行，吸引了1萬2094名跑者參與，其中包括上百名華人選手。

紐約市在經歷前晚的暴雨後，當日天氣晴朗，最高氣溫達到了華氏83度，即便如此，仍無法阻擋華人跑者的熱情。由300餘名華人組成的嵐山跑團此次共有124人參賽。賽道沿途設有六個啦啦隊點，每處至少有五名成員助陣。在接近終點的地標「大地球儀」(Unisphere)旁，13人組成的啦啦隊還表演了快閃節目，為跑者加油打氣。

在此次比賽中，嵐山跑團的女子組選手王晞以42分52秒完賽，男子組選手劉文林則以36分27秒的成績名列前茅。此外，業餘跑步愛好者王寶銘也以43分40秒的成績名列其所在年齡組第六名，他表示還將明年再戰，希望能夠在42分鐘內完賽。

同樣來自嵐山跑團的錢曉紅以43分55秒完成了比賽，本次也是她第三次參與皇后區10K賽。為了參與比賽，她一大早就從新澤西驅車趕來。就在5月5日，她剛參加完另一場馬拉松，又馬不停蹄地投入本次10K的準備中。

錢曉紅表示，與馬拉松相比，10K比賽強調速度和衝刺，講究策略、節奏和技巧，是無氧與有氧運動的結合，平時也需要專門的規畫節奏跑訓練；「本次成績和去年比起來有所進步，但沒有刷新我個人的最佳紀錄」。

錢曉紅表示明年應該會繼續參賽，爭取創個人新紀錄，「我不是那種把跑步當成娛樂的人，如果跑了，就要拚盡全力，取得最好的成績。」

皇后區10K賽道環繞著法拉盛草原可樂娜公園，起終點設在公園內的行星噴泉(Fountain of the Planets)附近，途經標誌性的不鏽鋼「大地球儀」以及皇后區博物館等景點，路程還涵蓋一段高速公路。

皇后區10K也是2025年紐約市馬拉松的入圍賽之一。完成九場入圍賽並在一場比賽中擔任志願者，即可獲得2025年紐約馬拉松參賽資格。

嵐山跑團賽後合影。(嵐山跑團提供)
嵐山跑團賽後合影。(嵐山跑團提供)
業餘跑步愛好者王寶銘以43分40秒的成績名列其所在年齡組第六名。(受訪者提供)
業餘跑步愛好者王寶銘以43分40秒的成績名列其所在年齡組第六名。(受訪者提供)
男子組選手劉文林則以36分27秒的成績名列前茅。(嵐山跑團提供)
男子組選手劉文林則以36分27秒的成績名列前茅。(嵐山跑團提供)

皇后區 馬拉松 華人

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