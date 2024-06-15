我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回

NBA／獨行俠G4背水一戰 痛宰塞爾蒂克38分

台灣研究學會研討會 議題擴及尖端科技及地緣政治影響

記者劉梓祁／紐約報導
北美台灣研究學會，2024年會曼哈頓舉辦。(記者劉梓祁／攝影)
北美台灣研究學會，2024年會曼哈頓舉辦。(記者劉梓祁／攝影)

北美台灣研究學會(NATSA)連續三日在曼哈頓約翰傑伊刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)舉辦第29屆學術研討會，吸引各地學者和專家探討人文藝術、社會科學、法學、外交等領域議題；主辦方表示，本年活動涵蓋超過30場專題演講、圓桌討論和交流活動，旨在通過跨學科的對話增進台灣研究的深度。

台灣研究學會介紹，本年活動的主題為「台灣研究的知識前沿與世界意義」，所討論主題包括性別、勞工原住民以及戰爭和全球局勢等。會長張詠瑛表示，如今台灣的地位在全球局勢中愈來愈重要，尤其在性別平等、尖端科技及地緣政治等方面有著顯著影響。

她強調，台灣社會同時也存在身分認同、政黨競爭、文化融合和經濟發展等問題，其相互影響並共同塑造台灣的政治與社會風貌。正視所有問題的存在並尋求解決方案，對於確保台灣的穩定和持續進步至關重要，從而鞏固其作為自由民主社會的地位。

活動開幕演講由四位從事原住民研究和殖民主義的學者對談，探討原住民的歷史、脈絡、權利以及在現代社會中的挑戰。幾人表示，無論是在台灣還是全球背景下，原住民研究經常在科學實踐中被邊緣化，但其對如今社會、政權以及定居殖民主義的發展都有著重要影響。

此外，現場還將舉辦藝術活動，展示主題為「台灣另一面」的攝影作品，由來自台北藝術大學美術學院的藝術家完成。該項目始於2020年，通過攝影收集和記錄台灣各地的場景，反映外來文化進入並重建為新文化的過程，從而讓觀眾意識到新舊文化之間的差異。

研討會結束後，主辦方還舉辦了脫口秀慶祝活動，提供機會讓學者結識來自紐約的台灣人，並一同品嘗台灣小吃、分享有趣的故事。同時出席開幕演講還有駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢。

原住民 曼哈頓 勞工

上一則

推動交流 中國對外友協訪紐約 亞總會歡迎

下一則

阿茲海默症關愛服務 用愛慶祝雙親節

延伸閱讀

澳前總理陸克文：台海開戰衝擊 如同二戰

澳前總理陸克文：台海開戰衝擊 如同二戰
貿聯總經理鄧劍華：區域對區域策略 趨吉避凶

貿聯總經理鄧劍華：區域對區域策略 趨吉避凶
海洋保育法初審通過 闖海洋庇護核心區 最重罰台幣50萬

海洋保育法初審通過 闖海洋庇護核心區 最重罰台幣50萬
AI教父黃仁勳旋風 為台灣集氣

AI教父黃仁勳旋風 為台灣集氣

熱門新聞

徐皓明和媽媽以及外婆。(徐皓明提供)

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

2024-06-06 22:28
警方9日發布其中一名嫌犯的作案照片，呼籲知情民眾提供線索。(市警局提供)

微信換匯變搶劫 紐約法拉盛男被搶了7000元現金

2024-06-09 20:06
紐約上州一家由華人經營的日式餐廳，近日遭遇吃霸王餐的客人，當店主試圖阻止時，這名顧客竟然出手打人，導致該華裔店主昏迷兩周，至今無法進食。(谷歌地圖)

紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周

2024-06-13 19:45
華人走線客范先生和劉先生稱因工資被拖欠而被迫討薪。(記者高雲兒／攝影)

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

2024-06-07 06:24
紐約出現大閘蟹，州環保廳發警報。(取自州環保廳官網)

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

2024-06-14 07:47
14日警方召開記者會，說明凱辛納公園13日下午發生的亞裔少女遭性侵案，並懸賞1萬元。(記者劉梓祁／攝影)

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

2024-06-14 15:43

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好
上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗
大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患
他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁

他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁
紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌