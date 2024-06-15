台灣研究學會研討會 議題擴及尖端科技及地緣政治影響

北美台灣研究學會，2024年會曼哈頓舉辦。(記者劉梓祁／攝影)

北美台灣研究學會(NATSA)連續三日在曼哈頓 約翰傑伊刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)舉辦第29屆學術研討會，吸引各地學者和專家探討人文藝術、社會科學、法學、外交等領域議題；主辦方表示，本年活動涵蓋超過30場專題演講、圓桌討論和交流活動，旨在通過跨學科的對話增進台灣研究的深度。

台灣研究學會介紹，本年活動的主題為「台灣研究的知識前沿與世界意義」，所討論主題包括性別、勞工 、原住民 以及戰爭和全球局勢等。會長張詠瑛表示，如今台灣的地位在全球局勢中愈來愈重要，尤其在性別平等、尖端科技及地緣政治等方面有著顯著影響。

她強調，台灣社會同時也存在身分認同、政黨競爭、文化融合和經濟發展等問題，其相互影響並共同塑造台灣的政治與社會風貌。正視所有問題的存在並尋求解決方案，對於確保台灣的穩定和持續進步至關重要，從而鞏固其作為自由民主社會的地位。

活動開幕演講由四位從事原住民研究和殖民主義的學者對談，探討原住民的歷史、脈絡、權利以及在現代社會中的挑戰。幾人表示，無論是在台灣還是全球背景下，原住民研究經常在科學實踐中被邊緣化，但其對如今社會、政權以及定居殖民主義的發展都有著重要影響。

此外，現場還將舉辦藝術活動，展示主題為「台灣另一面」的攝影作品，由來自台北藝術大學美術學院的藝術家完成。該項目始於2020年，通過攝影收集和記錄台灣各地的場景，反映外來文化進入並重建為新文化的過程，從而讓觀眾意識到新舊文化之間的差異。

研討會結束後，主辦方還舉辦了脫口秀慶祝活動，提供機會讓學者結識來自紐約的台灣人，並一同品嘗台灣小吃、分享有趣的故事。同時出席開幕演講還有駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢。