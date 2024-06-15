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推動交流 中國對外友協訪紐約 亞總會歡迎

記者胡聲橋／紐約報導
亞總會設宴歡迎中國對外友好協會一行。(亞總會提供)
亞總會設宴歡迎中國對外友好協會一行。(亞總會提供)

美國亞裔社團聯合總會、美華總商會、美國香港總商會近日舉行晚宴，歡迎中國人民對外友好協會會長楊萬明一行訪問紐約，包括民選官員和華社代表在內的等近百位各界人士出席了此次活動。

此次晚宴在曼哈頓舉行。亞總會會長陳善莊在致辭中對楊萬明一行表示歡迎。陳善莊說，自2016年起，亞總會多次組織由紐約各界人士組成的僑團訪問中國，增進紐約華社各界對中國的了解。如今的亞總會有百多個協會加入，地點包括紐約、費城和美國中部城市等地。亞總會將繼續致力成為服務僑界的平台。

對外友協會長楊萬明致辭說，中國人民對外友好協會通過各種民間渠道，同世界各國的民眾保持友好交往與合作。除了這次來美訪問紐約等地，他今年1月末也曾到訪美國其他多個城市。美中關係正常穩定發展是有一定基礎的，中國需要繼續通過各渠道加大與美國民間的交往，助力兩國關係。

中國駐紐約總領事館總領事黃屏也到場歡迎楊萬明一行，並感謝各界人士支持。黃屏說，對外友協是架設美中兩國民間交往橋梁的組織，可以邀請美國各界人士訪華，促進將一個客觀真實的中國介紹給美國、介紹給世界。他同時也希望僑界有更多朋友積極促進僑界團結，積極扮演美中雙方溝通的橋梁，組織紐約當地的朋友去中國看看。

第49選區州眾議員鄭永佳以及第1選區市議員馬泰(Christopher Marte)出席活動並致辭。包括中國人民對外友好協會秘書長沈昕、中國駐紐約總領事館副總領事吳曉明、領僑處副主任殷民俊、以及華社代表梁鴻生、陳世品、姜書棟、陳在福、朱立業、何明明等人出席了當天的活動。

費城 亞裔 眾議員

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