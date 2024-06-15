華埠中餐廳「吐露 Tolo」入選米其林 官方推薦炸魚

顏倫出生於中國，幼年移居加拿大，八歲時搬到香港，高中時期來到美國。(取自Ron Yan個人Instagram賬號)

享譽全球的「米其林指南」(Michelin Guide)13日更新了其紐約版，有八家餐廳新入選。其中，位於曼哈頓華埠 的「吐露 Tolo」成為本次入選的唯一一家中餐廳。

「吐露」位於華埠堅尼路(Canal St.)28號，地處堅尼路和東百老匯 (East Broadway)交會處，對面即是蘇域柏公園(Seward Park)。餐廳於去年11月開業，主打精緻中餐。店內裝飾復古，採用開放式廚房設計，食客在享用美食之時可以看到美食誕生的全過程。

餐廳菜單包括一系列食客熟悉的中式菜餚，兼採中餐各菜系之長，並融入西式料理風格，以獨特風格呈現。(取自吐露官方Instagram賬號)

餐廳菜單包括一系列食客熟悉的中式菜餚，兼採中餐各菜系之長，並融入西式料理風格，以獨特風格呈現。菜單上的特色菜餚包括搭配四川辣醬的生蠔、搭配日式芥末的黃瓜和木耳、川菜經典口水雞、湘菜經典臭豆腐、海鮮醬米線，以及港式避風塘風味炸雞等等。此外，餐廳還提供多達300種選擇的葡萄酒清單，滿足不同食客需求。

餐廳老闆顏倫(Ron Yan，音譯)在其個人社交平台上表示對於入選米其林指南「非常激動」，並感謝了米其林的認可以及整個團隊的努力。顏倫出生於中國，幼年移居加拿大，八歲時搬到香港，高中時期來到美國。國際化的成長背景和在世界各地的經歷無疑影響了其烹飪風格。過去十年間，他一直活躍於紐約市 餐飲界，曾在地威臣街(Division St.)的Parcelle酒吧擔任主廚，後來決定開辦自己的中餐廳。

位於曼哈頓華埠的「吐露 Tolo」成為本次入選米其林指南的唯一一家中餐廳。(記者范航瑜／攝影)

米其林官方評價稱，「吐露」是近年來華埠最令人驚喜的餐廳之一，開業即引起轟動。官方尤其推薦了該店的炸魚。這道菜選用海鱸魚，將其炸至金黃，並佐以糖醋醬，「來這裡的食客不知不覺都會點很多菜，小桌子很快就滿了，小餐廳也忙碌起來，這都是魅力的一部分，」米其林在評語中寫道。