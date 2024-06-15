華裔舞蹈團體造訪史島老人院 歌舞表演關懷長者

華裔舞蹈團體近期造訪史島老人院表演。(郭庭柯提供)

為在節日期間關懷史泰登島老人院的長者們，由華裔 組成的舞蹈組織「踏歌行」近期多名成員造訪位於北灘的丁香湖老人院(Clove Lakes Healthcare and Rehabilitation Center)，帶來多個中華民族舞蹈的表演，贏得長者們熱烈的掌聲，對演出感到投入和滿意。

位於Fanning街25號的該家老人院擁有不少華裔長者，管理層人員原先計畫趁著端午節 ，在老人院內舉辦相關活動；「踏歌行」舞蹈團體得知後也積極響應，儘管幾名成員當日還有日常工作要忙，但依舊在下班後擠出一些時間，到場為長者們表演。

成員們帶來扭秧歌、西藏等舞蹈表演，還有一段女中音的京劇獨唱和表演，一名男高音也獨唱經典名曲「月亮代表我的心」，不禁令很多人勾起一段往事；最後，熱衷於公益事業、且也多次在該老人院表演的一名華裔高中生，也用薩克斯風表演多首曲目，奪得現場如雷的掌聲。

安排演出的負責人郭庭柯表示，管理層對華裔老人家的重視，體現在過華人 節日時都會舉辦活動，讓他頗為感動，並強調老人家在精神上也需更多的關注和陪伴；此次慶祝端午節，是該老人院首次為華人舉辦的龍舟節活動，很多家屬也前來陪伴至親，現場的氣氛很溫馨，在演出之後他們也送上精心準備的美味午餐，與大家坐下來談話交流。