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華裔舞蹈團體造訪史島老人院 歌舞表演關懷長者

記者顏潔恩／紐約報導
華裔舞蹈團體近期造訪史島老人院表演。(郭庭柯提供)
華裔舞蹈團體近期造訪史島老人院表演。(郭庭柯提供)

為在節日期間關懷史泰登島老人院的長者們，由華裔組成的舞蹈組織「踏歌行」近期多名成員造訪位於北灘的丁香湖老人院(Clove Lakes Healthcare and Rehabilitation Center)，帶來多個中華民族舞蹈的表演，贏得長者們熱烈的掌聲，對演出感到投入和滿意。

位於Fanning街25號的該家老人院擁有不少華裔長者，管理層人員原先計畫趁著端午節，在老人院內舉辦相關活動；「踏歌行」舞蹈團體得知後也積極響應，儘管幾名成員當日還有日常工作要忙，但依舊在下班後擠出一些時間，到場為長者們表演。

成員們帶來扭秧歌、西藏等舞蹈表演，還有一段女中音的京劇獨唱和表演，一名男高音也獨唱經典名曲「月亮代表我的心」，不禁令很多人勾起一段往事；最後，熱衷於公益事業、且也多次在該老人院表演的一名華裔高中生，也用薩克斯風表演多首曲目，奪得現場如雷的掌聲。

安排演出的負責人郭庭柯表示，管理層對華裔老人家的重視，體現在過華人節日時都會舉辦活動，讓他頗為感動，並強調老人家在精神上也需更多的關注和陪伴；此次慶祝端午節，是該老人院首次為華人舉辦的龍舟節活動，很多家屬也前來陪伴至親，現場的氣氛很溫馨，在演出之後他們也送上精心準備的美味午餐，與大家坐下來談話交流。

他說道，有些老年觀眾的精神狀態不是很好，或無法言語、聽清別人講話，但還是會笑咪咪跟家人們坐在一起，欣賞所有的表演；還有一名家屬表示，母親很喜歡中華舞曲，得知這些演出後很雀躍，她由衷感謝「踏歌行」眾多成員們特意抽空過來。

華裔舞蹈團體近期造訪史島老人院表演。(郭庭柯提供)
華裔舞蹈團體近期造訪史島老人院表演。(郭庭柯提供)

華裔 端午節 華人

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