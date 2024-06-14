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州立法季結束 多項家庭護理提案未決 華策會憂

記者范航瑜／紐約報導
華策會總裁兼執行長何永康(Wayne Ho)表示州預算回應了華人社區的需求，但仍存在不少隱憂。(記者范航瑜／攝影)
華策會總裁兼執行長何永康(Wayne Ho)表示州預算回應了華人社區的需求，但仍存在不少隱憂。(記者范航瑜／攝影)

2024年紐約州立法季結束，包括取消24小時工作制等多項涉及華人切身利益的提案仍未能通過。華策會13日發表聲明並召開記者會，對未通過的家庭護理提案表示擔憂，稱這些提案未能通過，或將加劇本就嚴重的家庭護理人員短缺危機。

州議會此前決定，將個人護理計畫(CDPAP)的薪資處理等職能合並到一個單一的「財政中介機構」(fiscal intermediary)之下，取代目前為該計畫受益人提供服務的數百家公司和組織。州府表示，這項變更每年將為醫療補助節省數億元。

最新報告顯示全州有25萬名紐約人註冊了個人護理計畫。華策會指出，在當前家庭護理人員短缺的危機下，合並為一個單一的財政中介機構將導致該計畫的承載力大打折扣，最終導致大批客戶失去護理人員，同時也令許多護理工作者失去工作。

此外，三項關鍵的家庭護理提案未能通過，包括將24小時輪班拆分為12小時輪班的提案、家庭護理儲蓄與再投資提案(Home Care Savings and Reinvestment Act)，以及家庭護理公平薪酬提案(Fair Pay for Home Care Bill)，即將家庭護理工資提高到最低工資的150%。華策會表示，這些提案未能通過，都可能加劇家庭護理危機。

儘管多項家庭護理提案未能通過，2025財年州預算中仍回應了華人社區的部分需求，例如恢復3000萬元的亞裔平等預算(AAPI Equity Budget)。該預算將為全州亞裔非營利組織提供資金，華策會也名列其中。華策會表示，新的資金將用於反仇亞暴力課程，為老人送餐，為幼兒提供託育券(Child Care Voucher)，以及提升護理工作者等相關工作崗位的工資，為社區提供更好的支持。

華策會於13日發表聲明並召開記者會。(記者范航瑜／攝影)
華策會於13日發表聲明並召開記者會。(記者范航瑜／攝影)

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