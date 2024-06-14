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布碌崙區長雷諾索訪亞裔社區中心

記者顏潔恩／紐約報導
雷諾索(右二)、走訪8大道亞裔社區中心。(ACC提供)
雷諾索(右二)、走訪8大道亞裔社區中心。(ACC提供)

布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)、市議員莊文怡近期走訪8大道亞裔社區中心(ACC)，與創始人會晤並了解該中心的運營情況；雷諾索對ACC為新移民提供的項目感到認可，並表示未來願意進一步交流，合作並推出有益華社民眾的項目。

2022年創立的非營利機構「亞裔社區中心」，目前專注提供四個方面的項目，包括青少年學院、新移民媽媽職業教育學院、女性俱樂部和文化交流中心等，ACC相信這些是布碌崙華社目前最需滿足的需求，可幫助到許多人。

雷諾索表示，ACC成立以來便為亞裔社區提供多元化的服務，已成為當地華社的重要支柱之一；他向創辦人林里舉、林寶珍了解ACC的願景，認為與他服務布碌崙區民的目標契合，特別是在新移民服務方面，符合當前社區的需求。

雷諾索對ACC所推出的項目賦予肯定和支持，指出其為社區提供的講座和課程，令民眾受益匪淺；他也表示未來願意與其有更多的對話，推動合作項目，尤其是英文班的設立，將幫助新移民更融入美國社會。

此外，莊文怡分享了一路以來與ACC的合作情況，她透露選區內的新移民經常就各種問題向其辦公室求助，因此平時也會保持與ACC的聯繫，必要時候會向他們引薦該中心的移民服務，獲取所需資源和幫助。

林里舉表示，與各級的政府機構保持聯繫，是為亞裔社區提供服務的關鍵，因此將會持續加強這些聯繫；對於民選官員此次的走訪，對ACC而言不僅是簡單的交流，更是開啟了未來合作的新篇章，為社區的發展、新移民融入社會等目標提供更穩固的基礎。

他說，ACC的使命就是為社區謀求更好的未來，也鼓勵更多的人才加入，用自身的力量照亮身邊的人；若民眾有任何問題，可前往中心洽詢，地址是61街746號，辦公時間是每周一至周五早上10時30分至下午5時30分，或撥電至(929)-305 4355、電郵至[email protected]

雷諾索走訪8大道亞裔社區中心。(ACC提供)
雷諾索走訪8大道亞裔社區中心。(ACC提供)

移民 亞裔 布碌崙

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