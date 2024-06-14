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法拉盛商改區年會 將致力多元化客流

記者高雲兒／紐約報導
余鈿崧說，他們在推廣法拉盛商家方面也做出很多努力。(記者高雲兒／攝影)
余鈿崧說，他們在推廣法拉盛商家方面也做出很多努力。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛商業改進區13日召開年度會議，通報財務狀況並回顧過去一年的成績，展望未來的目標。多名民選官員出席，介紹過去一年他們在法拉盛進行的改善措施，包括針對非法攤販的整治、清潔街道和維護民眾安全等。

市議員黃敏儀感謝法拉盛商改區對社區的貢獻，並表示將重點處理電單車和無證商販的問題，「電單車或者電動滑板車如有違規情況，可聯繫我的辦公室或者商改區」。針對無證攤販，她表示市議會已經通過相關法案，將對多次違規的小販加重罰款，「第二次罰款100元，第三次罰款500元」。

商改區執行主任余鈿崧說，過去一年成就斐然，首先是在衛生方面，去處了法拉盛牆面上多達200處的塗鴉和小廣告，並且修復了垃圾桶，還對清理了樹坑。同時在防止犯罪方面，商改區和市長辦公室展開了公共安全會議和零售盜竊案特別小組會議；另外，商改區和109分局也展開了安全論壇，還為商家等提供免費自衛課程。節日方面，商改區也展開玩具分發和節日遊行等活動。

余鈿崧說，他們在推廣法拉盛商家方面做出很多努力，包括Lucky7抽獎活動、三月購物潮以及法拉盛餐館周、法拉盛美食活動等，這些活動都在社群平台上得到很好的推廣。他希望接下來繼續在法拉盛旅遊方面做努力，讓法拉盛不只接待本地客人，還接待全美甚至全世界的客人，「尤其是我們距離兩個機場很近，希望他們下了機場以後，其中的一個目的就是法拉盛」。他提到，衛生仍然是新一年的目標，希望讓街道更加乾淨。

109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)表示，今年的犯罪率整體下降10%，但仍有許多問題，比如總是和警員打游擊戰的攤販，所以109分局如今每天都打擊無證商販；另外的問題則是現金換匯，他提醒不要和不認識的人換匯；還有則是珠寶搶劫，他提醒不要和陌生人搭訕。

科爾曼說，扒竊仍然是個問題，提醒民眾注意包袋，尤其在擁擠地帶；他也提到很多不遵循交通規則的電單車和電動滑板車，不但讓街道更加擁擠和危險，還常常被犯罪份子使用用來搶劫和槍擊，這也是他們將來會關注的重點。

紐約警察局助理局長林桂安、市長辦公室社區事務局副局長顧雅明、區長辦公室代表Shurn Anderson、州參議員劉醇逸辦公室代表宿瑋陸等出席。

多名民選官員出席，介紹過去一年他們在法拉盛進行的改善措施，包括針對非法攤販的整治...
多名民選官員出席，介紹過去一年他們在法拉盛進行的改善措施，包括針對非法攤販的整治、清潔街道和維護商家安全等。(記者高雲兒／攝影)
法拉盛商業改進區於13日召開年度會議，通報財務狀況並回顧過去一年的成績，展望未來...
法拉盛商業改進區於13日召開年度會議，通報財務狀況並回顧過去一年的成績，展望未來的目標。(記者高雲兒／攝影)

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