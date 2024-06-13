親子互助會趣味包粽 傳承端節文化

親子互助會舉辦端午趣味包粽活動。（記者胡聲橋 / 攝影）

紐約親子 互助會在傳統佳節端午節 即將來臨之際，在布碌崙（布魯克林）8大道 舉辦了「端午粽飄香」趣味包粽子活動，共有大約20個家庭參加了這項活動，互助會一些青少年義工也在現場學包粽子，共同體驗端午節傳統文化。

這次活動在親子互助會的8大道會所舉行。互助會為前來參加活動的人準備了粽葉、糯米、花生、紅豆、冬瓜條和葡萄乾等各種包粽子的原料。

親子互助會，前輩教後輩包粽子。（記者胡聲橋 / 攝影）

現場的陳阿姨介紹，福州粽子主要分白粽、甜粽和鹹粽三種口味。白粽最能吃出糯米的香甜和竹葉的清香，也可以蘸糖吃，深受兒童喜愛；甜粽裡面放花生或紅豆，也可以放各種甜品；另一種是鹹粽，粽子裡面放入香菇、瘦肉和醬油。

福州粽子外觀呈現出一種獨特的三角形，和其他地方的粽子不同，要把粽子包得有稜有角，有模有樣，需要老一輩手把手傳承。陳阿姨說，按照習俗，福州人經常在蓋房子的時候包粽子，主人不僅用粽子招待客人，還把成串的三角粽掛起來，圖個喜慶和吉利。