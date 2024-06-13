一路同行基金會 助移民一圓高校夢
專注於移民教育機會的基金會「一路同行」（One Pathway, Inc.）在哈林區的摩根大通社區中心（Chase Community Center）舉辦成立儀式，該組織旨在通過提供教育培訓幫助移民取得更高成就，從而改變他們的生活。
「一路同行」基金會由JVsion廣告公司與紐約市摩根大通銀行（JPMorgan Chase）合作，致力幫助移民轉移大學學分、驗證學位，並教導他們如何利用美國的豐富資源。
基金會創始人費波（Jenniffer Firpo）來自多米尼加，她父親是物理學教授，母親是律師，來到美國後卻只能在餐廳中打工，「但我不甘心於這樣的生活，我堅信自己一定能夠完成自己的大學學業。」費波此前已經在多米尼加共和國完成了部分學業，但由於無力支付昂貴的學費，也無法轉學分，只能從零開始。她曾在工廠打工多年，終於於2011年重新回到校園。
「我很驕傲我完成了大學學位，並成立了JVsion廣告公司。但我知道，我要幫助更多像我這樣的人，」費波說：「我們的目標是幫助移民提升職業生涯，創造更好的就業機會，最終實現自己的美國夢。」
摩根大通社區活動主任維樂貴絲（Wendy Velazquez）提到，2020年10月，摩根大通承諾在五年內投入300億元，以幫助解決少數族裔的種族平等問題。她指出，摩根大通社區中心致力於代際傳遞財富，而教育將是改變命運的重要途徑。
MTA無障礙長阿羅約（Quemuel Arroyo）也出席了成立儀式，「教育是我成功的關鍵，能夠幫助更多移民實現他們的夢想，是我最大的願望，」他說。
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