我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金曲獎「致敬李玟」王力宏將獻唱 坦言「心情複雜」

馬斯克遭WSJ踢爆：曾向多名女員工求歡 還問要不要幫他生小孩

一路同行基金會 助移民一圓高校夢

記者范航瑜／紐約報導
基金會創始人費波（Jenniffer Firpo）曾在工廠裡打工多年，終於於2011年重新回到校園。（記者范航瑜／攝影)）
基金會創始人費波（Jenniffer Firpo）曾在工廠裡打工多年，終於於2011年重新回到校園。（記者范航瑜／攝影)）

專注於移民教育機會的基金會「一路同行」（One Pathway, Inc.）在哈林區的摩根大通社區中心（Chase Community Center）舉辦成立儀式，該組織旨在通過提供教育培訓幫助移民取得更高成就，從而改變他們的生活。

「一路同行」基金會由JVsion廣告公司與紐約市摩根大通銀行（JPMorgan Chase）合作，致力幫助移民轉移大學學分、驗證學位，並教導他們如何利用美國的豐富資源。

基金會創始人費波（Jenniffer Firpo）來自多米尼加，她父親是物理學教授，母親是律師，來到美國後卻只能在餐廳中打工，「但我不甘心於這樣的生活，我堅信自己一定能夠完成自己的大學學業。」費波此前已經在多米尼加共和國完成了部分學業，但由於無力支付昂貴的學費，也無法轉學分，只能從零開始。她曾在工廠打工多年，終於於2011年重新回到校園。

「我很驕傲我完成了大學學位，並成立了JVsion廣告公司。但我知道，我要幫助更多像我這樣的人，」費波說：「我們的目標是幫助移民提升職業生涯，創造更好的就業機會，最終實現自己的美國夢。」

摩根大通社區活動主任維樂貴絲（Wendy Velazquez）提到，2020年10月，摩根大通承諾在五年內投入300億元，以幫助解決少數族裔的種族平等問題。她指出，摩根大通社區中心致力於代際傳遞財富，而教育將是改變命運的重要途徑。

MTA無障礙長阿羅約（Quemuel Arroyo）也出席了成立儀式，「教育是我成功的關鍵，能夠幫助更多移民實現他們的夢想，是我最大的願望，」他說。

MTA無障礙長阿羅約（Quemuel Arroyo）出席了成立儀式。（記者范航瑜...
MTA無障礙長阿羅約（Quemuel Arroyo）出席了成立儀式。（記者范航瑜／攝影）

摩根大通 移民 就業

上一則

磐石律所姚旦律師 專精遺產法淺談遺產遺囑

下一則

大馬聯誼會 23日教你防詐騙

延伸閱讀

4.3萬尋求庇護者湧入後 這城市遊民激增3倍

4.3萬尋求庇護者湧入後 這城市遊民激增3倍
到家「指導家長教幼童」 聯邦推行有成效

到家「指導家長教幼童」 聯邦推行有成效
7月移民排期公布 非中國出生第3優先倒退11月

7月移民排期公布 非中國出生第3優先倒退11月
拜登新政策有漏洞 無證客被捕登記後 又釋放入境

拜登新政策有漏洞 無證客被捕登記後 又釋放入境

熱門新聞

徐皓明和媽媽以及外婆。(徐皓明提供)

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

2024-06-06 22:28
華人走線客范先生和劉先生稱因工資被拖欠而被迫討薪。(記者高雲兒／攝影)

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

2024-06-07 06:24
警方9日發布其中一名嫌犯的作案照片，呼籲知情民眾提供線索。(市警局提供)

微信換匯變搶劫 紐約法拉盛男被搶了7000元現金

2024-06-09 20:06
史島一間早教中心近期傳出幼童猥褻案。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sarah Dietz）

史島3歲華裔女孩被男同學摳下體流血 母批警方不作為

2024-06-05 20:05
曼哈頓堵車費徵收在即，紐約州府緊急宣布無限期延後。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後

2024-06-05 10:58
在前市長白思豪(右)任內擔任市長辦公室社區選民服務主任的林漢明(中)，因涉嫌參與詐騙金融機構超過1000萬元及洗錢，遭到逮捕並被起訴。(取自林漢明臉書)

紐約前市長辦公室華裔官員 涉銀行欺詐千萬元被捕

2024-06-07 07:14

超人氣

更多 >
這5種車款 貶值率驚人

這5種車款 貶值率驚人
德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷

德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」
她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？

她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？