走線來討債 郭文貴案一受害者旁聽庭審
中國富商郭文貴因涉嫌詐騙及洗錢而遭聯邦司法部(Department of Justice)逮捕並起訴，案件進入陪審團庭審環節已近半月，至今仍有大量證人和證據尚未出庭。在12日的庭審中，辯方律師對提供了重要錄音證據的檢方證人哈立德(Haitham Khaled)展開猛烈攻勢，而在庭外，一名從中國走線來美的詐騙受害者也出現在了被大量郭文貴支持者占據的旁聽席上。
哈立德曾在郭文貴團隊內擔任高級財務官，曾經手參與過部分洗錢行為。不過，由於哈立德自身的財務及誠信紀錄不佳，辯方律師團隊因而在交叉詰問環節，對哈立德進行了長時間的提問攻勢，試圖打擊他的誠信度，削弱陪審團對其證詞的採信程度。
根據辯方的指證，哈立德承認他在加入郭文貴團隊擔任銀行關係經理前，向雇主隱瞞了他自己曾兩次申請破產、急需用錢的歷史。此外，他在利用自己名下公司幫助郭團隊轉移大量資金的過程中，也曾獲取超過200萬元的佣金。
郭文貴雖然被控多項聯邦重罪，但很多支持者對他依舊信任，在曠日持久的庭審中，大量支持者堅持每日湧入紐約南區聯邦法庭。懾於這種壓力，一些詐騙受害者不敢進入法院旁聽，但今年剛剛走線進入美國的俞人喆則不懼威脅，出現在旁聽席上。
根據俞人喆的自述，他最初於2018年在中國國內通過「翻牆」了解到郭文貴的「爆料」，起初並未很在意，但在2020年6月4日，郭文貴聯合川普政府時期頗受信任的白宮顧問班農(Steven Bannon)宣布成立所謂的「新中國聯邦」後，他終於在班農的背書下，完全信任了郭文貴的「滅共事業」。俞表示，他在中國深受審查制度的打壓，本就對中共統治心有不滿，而由於「牆內」獲取信息的渠道不暢，他當時也對「川普的好朋友」班農深信不疑。
此後，俞人喆加入了「農場」，並相繼往郭文貴推出的多個項目投資超過170萬人民幣，折合美元大約25萬。直到去年3月郭被捕，他才意識到事情不對。俞人喆說，郭被捕後，他手下的組織並未解散，反而愈發加強了對於成員的箝制。箝制手段包括審查一切在群組或公開批評郭本人、「滅共事業」甚至「農場」管理方式的言論，並對於反對者進行多方面的打擊報復，「我本來是為了追求言論自由才投資這麼多錢，沒想到在這裡遭遇到的言論管制比共產黨還要嚴厲。」
俞人喆介紹，他開始公開揭露郭騙局時正在走線途中，由於郭團隊掌握投資者的大量個人信息，因此他身邊的很多朋友都被騷擾或誤導，認為他是「中共特務」因而主動或被迫疏遠他，在土耳其的一些走線客援助據點也紛紛將他拒之門外。抵達美國後，他也曾前往郭文貴團隊的辦公場所試圖討回自己的錢，以便盡快寄回中國給患病的妻兒治療，但遭拒絕。
除打壓異己外，郭文貴的支持者還把他的被捕描述成美國政府的迫害，以造神的手法將郭文貴包裝成一個受難的英雄。俞人喆表示，他在這種氛圍裡感受到了邪教的氣息。
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