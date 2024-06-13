走線來討債 郭文貴案一受害者旁聽庭審

一名被郭文貴騙取了25萬元的受害者出現在法院內旁聽郭案庭審。(記者許君達／攝影)

中國富商郭文貴 因涉嫌詐騙及洗錢而遭聯邦司法部(Department of Justice)逮捕並起訴，案件進入陪審團庭審環節已近半月，至今仍有大量證人和證據尚未出庭。在12日的庭審中，辯方律師對提供了重要錄音證據的檢方證人哈立德(Haitham Khaled)展開猛烈攻勢，而在庭外，一名從中國走線 來美的詐騙受害者也出現在了被大量郭文貴支持者占據的旁聽席上。

哈立德曾在郭文貴團隊內擔任高級財務官，曾經手參與過部分洗錢行為。不過，由於哈立德自身的財務及誠信紀錄不佳，辯方律師團隊因而在交叉詰問環節，對哈立德進行了長時間的提問攻勢，試圖打擊他的誠信度，削弱陪審團對其證詞的採信程度。

根據辯方的指證，哈立德承認他在加入郭文貴團隊擔任銀行關係經理前，向雇主隱瞞了他自己曾兩次申請破產、急需用錢的歷史。此外，他在利用自己名下公司幫助郭團隊轉移大量資金的過程中，也曾獲取超過200萬元的佣金。

郭文貴雖然被控多項聯邦重罪，但很多支持者對他依舊信任，在曠日持久的庭審中，大量支持者堅持每日湧入紐約南區聯邦法庭。懾於這種壓力，一些詐騙受害者不敢進入法院旁聽，但今年剛剛走線進入美國的俞人喆則不懼威脅，出現在旁聽席上。

根據俞人喆的自述，他最初於2018年在中國國內通過「翻牆」了解到郭文貴的「爆料」，起初並未很在意，但在2020年6月4日，郭文貴聯合川普政府時期頗受信任的白宮顧問班農(Steven Bannon)宣布成立所謂的「新中國聯邦」後，他終於在班農的背書下，完全信任了郭文貴的「滅共事業」。俞表示，他在中國深受審查制度的打壓，本就對中共統治心有不滿，而由於「牆內」獲取信息的渠道不暢，他當時也對「川普的好朋友」班農深信不疑。

此後，俞人喆加入了「農場」，並相繼往郭文貴推出的多個項目投資 超過170萬人民幣，折合美元大約25萬。直到去年3月郭被捕，他才意識到事情不對。俞人喆說，郭被捕後，他手下的組織並未解散，反而愈發加強了對於成員的箝制。箝制手段包括審查一切在群組或公開批評郭本人、「滅共事業」甚至「農場」管理方式的言論，並對於反對者進行多方面的打擊報復，「我本來是為了追求言論自由才投資這麼多錢，沒想到在這裡遭遇到的言論管制比共產黨還要嚴厲。」

俞人喆介紹，他開始公開揭露郭騙局時正在走線途中，由於郭團隊掌握投資者的大量個人信息，因此他身邊的很多朋友都被騷擾或誤導，認為他是「中共特務」因而主動或被迫疏遠他，在土耳其的一些走線客援助據點也紛紛將他拒之門外。抵達美國後，他也曾前往郭文貴團隊的辦公場所試圖討回自己的錢，以便盡快寄回中國給患病的妻兒治療，但遭拒絕。

除打壓異己外，郭文貴的支持者還把他的被捕描述成美國政府的迫害，以造神的手法將郭文貴包裝成一個受難的英雄。俞人喆表示，他在這種氛圍裡感受到了邪教的氣息。