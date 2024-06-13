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紐約客談／年年加租何時休

記者范航瑜／紐約報導

紐約市租金幾乎每年都在上漲，不但讓租客難以承受高昂的生活成本，也給房東帶來了出租困難。這一困局迫使愈來愈多的紐約市民搬離紐約。租金上漲何時能休？這些瘋漲的成本究竟落到了誰的口袋中？

房東團體常常被塑造成千夫所指的吸血鬼的形象。然而，他們也在抱怨租房難和租霸橫行。通貨膨脹使得他們不得不提高租金。當前水電氣等各項費用都在暴漲，公寓維護成本大幅上升，保險費用和勞動成本也在不斷飆升。這些成本的增加迫使房東通過提高租金來保持經營的平衡，確實也無可厚非。

疫情前後，紐約經歷了大規模的人口外流和回流，擾亂了租房的正常模式和市場價格。遠程工作的普及使得大型公寓需求增加，愈來愈多在家工作的「數位遊民」進一步推高了租金價格。這一趨勢的加速使得房東在定價方面占據了上風，導致租金進一步上漲。

此外，短租平台如Airbnb的興起也對紐約的租賃市場供應造成了壓力。許多房東選擇將房屋用於短租，以獲取更高的收益，進一步減少了長期租賃市場的供應，推高了租金水平。

種種因素導致租金上漲，而工資卻沒能跟上步伐。住房問題幾乎是每一任政府的重點，無論是租金穩定還是政府樓項目。然而，大多數租客仍然面臨高昂的租金壓力。

合理的租金水平才能夠吸引並容納來自不同背景的人，支撐起一個規模龐大的中產階級和工薪家庭。他們的穩定和繁榮對於城市的文化交流和商業發展至關重要。緩解紐約市的租房困局已刻不容緩，相信我們都不願意看著紐約變成一個白天熱鬧擁擠、晚上卻空無一人的鬼城。

租金 房東 紐約市

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