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紐約109分局燒烤會 盼拉近警民距離

記者尤昱程／紐約報導
市警109分局12日舉行一年一度的警民燒烤會。(記者尤昱程 / 攝影)
市警109分局12日舉行一年一度的警民燒烤會。(記者尤昱程 / 攝影)

管轄法拉盛等地的市警109分局，12日舉行一年一度的警民燒烤會，由警員在警局後院為民眾燒烤，希望藉由此會拉近警民距離，共同改善社區的公共安全。

109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)表示，該燒烤活動為每年例行，強化警民連結。109分局轄區犯罪率相比去年，下降了約10%，雖並不意味所有問題都被解決，但已朝著很好的方向發展，「我們與市民、市政機構和民選官員都有很好的合作，這是犯罪率下降的一個重要原因。」

現場，多名員警為民眾燒烤、倒水和夾菜，氣氛相當熱鬧。據了解，原訂每年會在燒烤大會上表揚優良警員的傳統，今年則因初選即將到來、分局避免與政治活動扯上關係而取消。

在法拉盛地區居住超過40年的麥先生表示，除了疫情中斷，每年都會來參與這樣的警民活動。法拉盛近幾年人口增加相當快速，帶來的問題也隨之變多，有限的警力實在無暇應付，治安在變壞是真的，但也不能以以前的標準來檢討現今的警察。

皇后區長理查茲(Donovan Richards Jr.)、州參議員劉醇逸等亦到現場同樂，劉醇逸表示，當警察和社區攜手合作，一同制定最佳解決方案時，這才是改善社區安全的關鍵；他還說，「我走遍了全市的每個警察分局，可以誠實且公正地說，109分局是全市最好的分局之一。」

市警109分局12日舉行一年一度的警民燒烤會。(記者尤昱程/攝影)
市警109分局12日舉行一年一度的警民燒烤會。(記者尤昱程/攝影)

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