第21學區新公校動工 2026年啟用

杜威初中建案目前已動工。(取自紀思庭X帳號)

擁有大量華裔學生的布碌崙 (布魯克林)第21學區 ，長年來面臨公校 擁擠問題，為緩解有關情況，市府目前已在該學區宣布新增一所初中；市學校規畫局(School Construction Authority)近期已開始在地址上動工，預計將在2026年9月啟用，新校將提供553個學位。

據了解，新校命名為杜威中學(John Dewey Middle School)，將成為隔壁樓杜威高中的直屬學校，新校坐落在格雷夫森德(Gravesend)X大道50號處，是一所擁有三層樓的校舍，建成後歡迎六至八歲學生就讀，他們畢業後很有可能會直接升上杜威高中。

杜威初中當前暫定會有18間教室、兩個科學實驗室、演講廳和閱讀室，學生們還可以享有指導站、醫療套房、遊樂場、圖書館、健身房、餐廳、藝術和音樂室等空間。

市學校規畫局總裁官久保田(Nina Kubota)表示，該建案是市府與社區經過深度溝通後的成果，是為滿足社區特定需求的典範，「建造這個附屬建築樓，將為下一代的教育奠定基礎」，當局一直在追求卓越的學校，以刺激年輕人的思維不停成長，並實現自己的夢想、拓展視野。

「這個項目將成為未來幾代學生學習的好地方」，當地市議員紀思庭表示，布碌崙南區擁有全市最好的公校之一，但也意味他們的校園非常擁擠，而建造新的公校絕對可以緩解問題，並在維持教育水平的基礎上，給更多的當地學生提供世界一流與高質量的公共教育」

「校舍是我們服務社區的重要支柱」，市教育總監班克斯(David Banks)表示，將持續與市學校規畫局合作，為社區帶來有益發展的建設。

除此建案外，第21學區也將在未來幾年迎來更多新的公校，包括在海景大道(Ocean View Avenue)253號學校，將創造391個學位，位於60街的校區也正在建設中，預計到2025年會為學區增加640個學位。