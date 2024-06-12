歷經10年 皇后區貝勒羅斯閱讀花園完工

劉醇逸到場參與貝勒羅斯閱讀花園剪綵儀式。(劉醇逸辦公室提供)

皇后區 貝勒羅斯(Bellerose)社區和民選官員於10日共同慶祝133小學旁的貝勒羅斯閱讀花園(Bellerose Reading Garden)開幕，此花園將在上課時間，成為該小學的戶外教學空間，而在放學後則將開放給公眾使用直至黃昏。

據了解，此項目早在2014年就獲得建設資金，但由於缺乏合作，導致該項目停滯不前，一直到2019年州參議員 劉醇逸上任，並與州宿舍管理局(State Dormitory Authority)、市公園局、133小學和貝勒羅斯市民協會(Bellerose Civic Association)合作，該項目才得以推進並完成。

劉醇逸表示，推動這個項目一直是他上任後的首要任務之一，今天慶祝它的完成讓人非常欣慰，「貝勒羅斯閱讀花園將為我們的學生提供一個獨特的學習環境，並為包括許多長者在內的社區成員提供一個寧靜的休憩場所。」

由於選區重畫，現代表該選區的州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)表示，很高興這個項目終於成為現實，從133小學的學生到貝勒羅斯市民協會的成員，都將會喜愛這個閱讀花園。

皇后區133小學校長保拉諾(Matthew Paolano)表示，從項目開始啟動，歷經了三位校長，很榮幸能見證這座花園的誕生。學生們已經在這裡朗讀詩歌、閱讀以及下棋。