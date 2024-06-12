錄音曝 郭文貴急欲將資金全部洗出美國

證人錄音檔曝郭文貴洗錢心切，情緒失控痛罵其親信助手王雁平。圖為郭文貴和王雁平庭審畫像。(美聯社)

在11日的庭審中，涉嫌電匯詐騙和洗錢的中國富商郭文貴 ，被曝急欲將支持者的投資 款全數轉移到美國之外、逃避監管，為此還曾在電話會議中突然陷入暴怒、用粗鄙語言辱罵其手下親信。

在前一日亮相的汙點證人哈立德(Haithim Khaled)11日繼續出庭作證。哈立德曾在郭文貴的團隊中擔任財務高管，負責為郭文貴旗下機構複雜的法人架構開戶，以及處理電匯轉帳等過程中所遇問題，在郭團隊涉嫌從事洗錢活動的過程中扮演重要角色。

哈立德在法庭上稱，他早先曾經很信任郭文貴所宣稱的「集資滅共」事業，但後來發現，支持者的投資款總在各種帳戶裡轉來轉去，沒有用於此前所承諾的事項，因而產生了懷疑。哈立德於2021年4月至5月間，將部分他所參與過的核心團隊電話會議秘密錄音。錄音內容後來成為檢方指控郭文貴的重要證據。

根據前一日的證詞，哈立德名下一間名為Crane的諮詢公司，幫助郭團隊代收了支持者用於投資「G-Club」會員項目的大量資金，共有超過1億元。根據哈立德提供的電話錄音，核心團隊會議的其中一個重點議題，就是要如何用既穩妥又安全的方式，將這些資金轉移至用於發行「喜幣」(H-Coin)的「喜交所」的關聯帳戶內。

錄製於2021年4月的一次會議音檔顯示，先前已認罪的郭文貴高級助理王雁平(Yvette Wang)建議不要將過於大筆的資金一次性轉至基金帳戶。王雁平在電話中說，「公司(指哈立德名下的Crane)成立不到半年，還沒報稅，就把全部營業額都拿走投到一個基金內，你說正常嗎？」她還表示，如此操作一旦被監管機構調查，「後果你知道的」。

王雁平在會議中要求身在英國的在逃共犯余建明(William Je)幫助在郭文貴的「喜元」(H-Dollar)平台上開戶，以購買加密貨幣的名義轉帳，並行使董事會流程，以便為該交易的合法性背書。余建明則爭辯，無論是直接轉帳至基金還是購買虛擬貨幣 ，都是可能引起懷疑的投資行為。

此時，一直在聽會議的郭文貴突然無預警陷入失控狀態，開始大聲咆哮，用中文大叫「不要臉的東西」、「賤貨」，還陸續用河南方言爆出粗鄙語言辱罵兩人，在他罵人時，還伴有物品碎裂的背景音。王雁平則回嘴稱「誰是賤貨？」但語帶委屈，口氣軟弱。哈立德作證稱，他在會議後回到曼哈頓上東區的辦公室時，發現電視被砸壞了。

在郭文貴咆哮後，哈立德從2021年5月初起，曾多次在電話會議中向余建明等人抱怨，Crane只是個負責收錢轉帳的公司，不出售任何產品，也不參與投資項目。根據美國的監管規定，哈立德名下公司只能向與「G-Club」有關的企業或法人實體轉帳，不能隨便將投資者用於購買會員資格的資金隨意用於投資。與他對話的郭文貴之子郭強(Mileson Guo)表示，自己帳上的錢不能隨便用，「這規定是垃圾」。而此後在哈立德直接與郭文貴的對話中，郭則有些氣急敗壞地大叫：「你必須把錢轉到全球任意地方！」。

根據此後的會議錄音，郭文貴要求團隊將「G-club」會員費的投資主體，從1300餘名購卡者個人，通過第三方委託等方式轉移至由其高級親信組成的「聯盟委員會」，以解除投資限制。而2021年5月6日的錄音顯示，郭文貴繼續在洗錢方面大動腦筋。由於美國的稅率較高，郭文貴向律師請教，能否把「G-club」的錢先退給「聯盟委員會」(而非投資者)，然後將位於波多黎各的「G-Club」公司關閉，移至避稅天堂英屬維京群島(BVI)後再重新接收投資。

根據錄音，郭文貴曾強調，我們必須把所有錢都轉出美國，因為「中共的黑手已經滲透進了美國」。