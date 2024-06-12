中華公所前主席伍權碩逝世 社區悼念

中華公所前主席伍權碩逝世。(取自中華公所)

中華民國 僑務委員會諮詢委員、紐約中華公所顧問伍權碩近日因病離世，令曼哈頓華埠 社區感到悲痛失落，表示伍是社區的良師益友，服務數十年卓然有成，對促進華人文化和居民福祉貢獻良多。

根據家屬所發訃告，生於中國廣東台山市附城鎮安步鄉順水村的伍權碩，在本月8日逝世，享年83歲。逝世前，他為美洲協勝公會元老、紐約台山寧陽會館顧問和全美伍胥山公所元老，並曾擔任紐約中華公所主席、美洲協勝公會總理和紐約台山寧陽會館主席等僑團職務。

中華公所表示，伍權碩於2010年至2012年擔任素被譽為「華埠市長」的公所主席，並在任滿後按僑社傳統出任顧問。生平紀錄顯示，伍權碩畢業於紐約市 立大學，曾是資深會計師和肉食公司負責人。

公所評價指，伍權碩「學貫中西，才華卓越，為人熱誠、敦厚、隨和，熱心公益，經驗豐富，聲望崇隆」。公所還說，伍權碩任內積極維修已逾50年樓齡的中華大樓及培護中心大樓，從而向更多人提供便利。

伍權碩的前任主席於于金山表示，對其離世感到悲痛，如今仍記得在初任主席之時，得到時任寕陽會館主席的伍多方指導。他還說，伍權碩接任後，啟動孫中山銅像設置於哥倫布公園的工程，並挑選雕塑名師、審核設計圖案，令其稱為永久偉人銅像。

于金山還說，包厘街(Bowery)曾經車輛快行、意外頻發，但經孔子大廈董事會向伍權碩反應後，其便聯合商改區等機構和市府溝通，成功設置安全島，顯著改善行人安全。

中華公所顧問伍銳賢回憶，早在經營食品批發生意時和伍權碩相識，印象中他是一位隨和、和藹可親和有為有守之人，並在其後服務僑社數十年如一日。在2011年中華民國100年時，伍權碩領導公所及僑界舉辦了盛大的慶祝活動。

按照慣例，中華公所將把網頁中伍權碩的照片變為黑白。告別式訂於中華長壽殯儀館，時間為本月18日下午3時至6時。