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法拉盛第20小學老師點燃孩子學習熱情 獲教育金獎

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
法拉盛小學老師獲獎。(取自法拉盛第20小學社交媒體平台X)
法拉盛小學老師獲獎。(取自法拉盛第20小學社交媒體平台X)

華人孩子眾多的法拉盛第20小學公校老師，近日獲得教育年度金獎及2萬5000元獎金，表彰她在英語教學時，創意性地結合視覺藝術，點燃孩子們的好奇心與學習熱情。

馬琴可絲(Alicia Marcinkowski)是法拉盛第20小學學前班至五年級的老師，近日，她榮獲Flag基金會頒發的教學卓越獎(Flag Foundation’s Flag Award for teaching excellence)，獲發2萬5000元現金，以及贈予她所在學校的1萬元獎。

Flag教學卓越獎每年在全市選出五至六位公校老師，表彰他們透過創造力、熱情和奉獻精神激發學生。今年，在1600多位申請者中，馬琴可絲因她在英語教學中結合視覺藝術、受到廣大學生好評而獲獎。

她的這一創新教學在疫情期間開始，「我會讓學生在家中動手實踐，然後透過Zoom向大家展示，」馬琴可絲說，「我向同學們介紹不同的藝術家，然後與他們一起欣賞這些藝術家的作品，閱讀並撰寫有關他們的文章，然後再以這個藝術家作為靈感，進行相關的藝術活動。」

這一藝術與英語結合的課堂，十分受學生歡迎，以致學校在後疫情時代，也要求她繼續此類STEAM(指結合科學、技術、工程、藝術，以及數學的跨學科教學方法)的教育課程。

法拉盛120小學的校長馬里諾(Robert Marino)表示，學校裡有很多剛來美國的移民生，重要的是他們不僅要學習藝術，還要學習如何說英語，而馬琴可絲班上孩子們的學習速度很快，學生對學校、課程和有趣的老師都抱有很大的興趣。

根據PIX11報導，兩位五年級的華人學生方Miliani以及林Lena也對這樣的教學方式充滿熱忱，她們說馬琴可絲教了她們很多有關藝術家的知識，而且總是花時間和學生們在一起，「她很樂觀積極，讓我的心情也變得明亮。」

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