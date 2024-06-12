佛光山公益音樂會 吸引500人參與

繼去年「永恆的星」公益音樂會後，紐約佛光山和國際佛光會紐約協會再次共同主辦「星光無限」公益音樂會。(主辦方提供)

繼去年「永恆的星」公益音樂會後，紐約佛光山和國際佛光會紐約協會日前再次共同主辦「星光無限」公益音樂會，這場融合佛教梵唄與西方音樂元素的音樂會吸引了500人參與，場內座無虛席。音樂會由佛光山紐約道場住持覺麟法師、監院有霖法師和國際佛光會紐約協會會長陳澄慧共同策畫。

覺麟法師說，此次音樂會繼承星雲大師 音樂弘法的主張，讓佛教更貼近一般人生活，從而延續「人間佛教」的精神，「星雲大師透露，佛教要讓現代人進一步接近，必須要用人要的一種元素。所以我們用音樂弘法、藝術弘法、本土化弘法、體育化弘法等，這些都是一般人可以參與的。」

此次參演的音樂家超過30位。其中，指揮家辛明峰率領大都會 交響樂團以及其他音樂家，呈現「三寶頌」和「和諧」，弦樂團演奏了韋瓦第的「春」和柴可夫斯基的華爾茲圓舞曲等經典曲目；百老匯聲樂家Christina Maxwell演唱「身在純粹的想像世界」和「順其自然」等曲目，銅管五重奏則帶來「霍格華茲進行曲」和「星際大戰」。其它亮點包括「嶄新的世界」及「佛教青年的歌聲」等，結尾由室內樂團演繹「心經」和「佛光四句偈」，透過音樂的力量提升了觀眾的心靈體驗。