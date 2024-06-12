華裔律師鐘宜珍首部小說「山東的女兒」改編家族史 獲紐時推薦

紐約華裔人權律師鐘宜珍的首部小說「山東的女兒」由蘭登書屋出版。(取自)

紐約華裔人權律師鐘宜珍(Eve J. Chung)的首部小說「山東的女兒」(Daughters of Shandong)，月前由蘭登書屋(Penguin Random House)出版，列選紐約時報 編輯之選、讀者俱樂部當月書籍等各大榜單。小說根據鐘家人的故事改編，講述中國國共內戰時期，一位母親帶領她的女兒們由山東鄉村逃離台灣的故事。鐘宜珍近日也接受世報專訪，分享這部女性歷史小說創作背後的歷程與初衷。

鐘宜珍的父母1980年代移民美國，而由於美國昂貴的兒童保育成本，她在童年時回到台灣，和外婆同住兩年，此後暑假也經常回台看她。但和許多老一輩的華人 一樣，與鐘親近的外婆，並不想與晚輩訴諸當年所經苦難，鐘宜珍只知道她年輕時曾雙膝跪在冰上，以致後來要用紅外線燈照射治療膝蓋。外婆在2013年去世，和母親交談時，鐘宜珍才發現，當年內戰時期，生的都是女兒的曾祖母，被當時尚重男輕女的全家留在了山東鄉下，之後她帶著長女外婆和兩個妹妹，逃到青島，再坐火車到香港，一路顛沛流離，最後方到台灣與家人團聚。

紐約華裔人權律師鐘宜珍的首部小說「山東的女兒」由蘭登書屋出版。(取自蘭登書屋)

這段歷史和身為女性的苦難，十分觸動關注性別平等和女性權益、同時也是一位人權律師的她。當時，她已育有兩個孩子，不想家族歷史就此遭到遺忘，於是她回頭採訪了她的母親與家中長輩。然而當時外婆已經離世，有許多細節上的缺失無法填補，她便以小說的形式，每天在下班以後書寫，「哪怕是在電梯關上門上升那一刻，我也在用手機記錄，哪怕只是一句話」，她的寫作中帶著某一種迫切，「我怕自己寫不完，我也怕自己如果在那一刻不提筆，就永遠也不會再寫。」

儘管這一歷史小說有母女關係、代際悲劇、性別歧視 、20世紀中國歷史及兩岸關係等多重複雜的主題，鐘宜珍說，這本書著眼、關乎女性，她發現有不少華人或是其他文化背景的讀者，成長背景與她類似，仍然活在重男輕女觀念的遺毒下，在成長過程中對於自己不是一個男孩而感到可恥，「希望這本書可以喚醒讀者們這方面的意識，從而來探討女性經歷了什麼、又可以走多遠。」