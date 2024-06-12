我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡歌赴台參加座談 規定不能提「上海」、「繁花」

台灣盛香珍果凍好市多上架 南加華人瘋搶

華裔律師鐘宜珍首部小說「山東的女兒」改編家族史 獲紐時推薦

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
紐約華裔人權律師鐘宜珍的首部小說「山東的女兒」由蘭登書屋出版。(取自)
紐約華裔人權律師鐘宜珍的首部小說「山東的女兒」由蘭登書屋出版。(取自)

紐約華裔人權律師鐘宜珍(Eve J. Chung)的首部小說「山東的女兒」(Daughters of Shandong)，月前由蘭登書屋(Penguin Random House)出版，列選紐約時報編輯之選、讀者俱樂部當月書籍等各大榜單。小說根據鐘家人的故事改編，講述中國國共內戰時期，一位母親帶領她的女兒們由山東鄉村逃離台灣的故事。鐘宜珍近日也接受世報專訪，分享這部女性歷史小說創作背後的歷程與初衷。

鐘宜珍的父母1980年代移民美國，而由於美國昂貴的兒童保育成本，她在童年時回到台灣，和外婆同住兩年，此後暑假也經常回台看她。但和許多老一輩的華人一樣，與鐘親近的外婆，並不想與晚輩訴諸當年所經苦難，鐘宜珍只知道她年輕時曾雙膝跪在冰上，以致後來要用紅外線燈照射治療膝蓋。外婆在2013年去世，和母親交談時，鐘宜珍才發現，當年內戰時期，生的都是女兒的曾祖母，被當時尚重男輕女的全家留在了山東鄉下，之後她帶著長女外婆和兩個妹妹，逃到青島，再坐火車到香港，一路顛沛流離，最後方到台灣與家人團聚。

紐約華裔人權律師鐘宜珍的首部小說「山東的女兒」由蘭登書屋出版。(取自蘭登書屋)
紐約華裔人權律師鐘宜珍的首部小說「山東的女兒」由蘭登書屋出版。(取自蘭登書屋)

這段歷史和身為女性的苦難，十分觸動關注性別平等和女性權益、同時也是一位人權律師的她。當時，她已育有兩個孩子，不想家族歷史就此遭到遺忘，於是她回頭採訪了她的母親與家中長輩。然而當時外婆已經離世，有許多細節上的缺失無法填補，她便以小說的形式，每天在下班以後書寫，「哪怕是在電梯關上門上升那一刻，我也在用手機記錄，哪怕只是一句話」，她的寫作中帶著某一種迫切，「我怕自己寫不完，我也怕自己如果在那一刻不提筆，就永遠也不會再寫。」

儘管這一歷史小說有母女關係、代際悲劇、性別歧視、20世紀中國歷史及兩岸關係等多重複雜的主題，鐘宜珍說，這本書著眼、關乎女性，她發現有不少華人或是其他文化背景的讀者，成長背景與她類似，仍然活在重男輕女觀念的遺毒下，在成長過程中對於自己不是一個男孩而感到可恥，「希望這本書可以喚醒讀者們這方面的意識，從而來探討女性經歷了什麼、又可以走多遠。」

華人 紐約時報 歧視

上一則

法拉盛第20小學老師點燃孩子學習熱情 獲教育金獎

下一則

錄音曝 郭文貴急欲將資金全部洗出美國

延伸閱讀

中國發布高溫橙色預警 河北中南部等地最高溫恐逾40℃

中國發布高溫橙色預警 河北中南部等地最高溫恐逾40℃
川普副手人選 紐時：北達科他州長機會高

川普副手人選 紐時：北達科他州長機會高
涉AI領域壟斷 輝達、微軟、OpenAI遭調查 紐時：聯邦加強監管跡象

涉AI領域壟斷 輝達、微軟、OpenAI遭調查 紐時：聯邦加強監管跡象
紐時：中國政府救樓市政策 惹惱現有屋主

紐時：中國政府救樓市政策 惹惱現有屋主

熱門新聞

徐皓明和媽媽以及外婆。(徐皓明提供)

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

2024-06-06 22:28
華人走線客范先生和劉先生稱因工資被拖欠而被迫討薪。(記者高雲兒／攝影)

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

2024-06-07 06:24
警方9日發布其中一名嫌犯的作案照片，呼籲知情民眾提供線索。(市警局提供)

微信換匯變搶劫 紐約法拉盛男被搶了7000元現金

2024-06-09 20:06
史島一間早教中心近期傳出幼童猥褻案。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sarah Dietz）

史島3歲華裔女孩被男同學摳下體流血 母批警方不作為

2024-06-05 20:05
曼哈頓堵車費徵收在即，紐約州府緊急宣布無限期延後。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後

2024-06-05 10:58
在前市長白思豪(右)任內擔任市長辦公室社區選民服務主任的林漢明(中)，因涉嫌參與詐騙金融機構超過1000萬元及洗錢，遭到逮捕並被起訴。(取自林漢明臉書)

紐約前市長辦公室華裔官員 涉銀行欺詐千萬元被捕

2024-06-07 07:14

超人氣

更多 >
好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛

好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛
為何你不應用熱水洗油膩的鍋？

為何你不應用熱水洗油膩的鍋？
4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞
杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立
快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下

快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下