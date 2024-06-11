法拉盛就業博覽會 提供在地工作機會

就業博覽會有許多華人參加。(記者尤昱程/攝影)

為提倡減少通勤和在地工作的概念，健康保險組織MetroPlusHealth於11日在法拉盛 舉行就業 博覽會，邀請許多在法拉盛周遭地區設有分支的公司參與徵才，盼幫助在地社區民眾能就近尋找到心儀的工作職位。

當日有包含電信商、醫療機構、金融行業等8個供應商來參與這次活動，活動負責人李Victor表示，這次活動是一個旨在服務在地的就業博覽會，主要目的是推廣「少通勤，在地工作和生活」的主題，提供了與公司代表直接交流的機會，如果徵才方認為你是合適的候選人，可以直接到二樓現場進行面試。

居住在法拉盛的李Victor，過去曾體會通勤一小時到曼哈頓 工作的生活，他說，現在我的工作就在法拉盛，步行距離很近，生活品質也提高了，因此想與更多人分享這種想法，「如果你有合適的技能，你可以在本地工作和生活，薪資也不會因此減少。」

活動舉辦在人來人往的羅斯福大道上，前來參與的華人民眾不在少數，正在就讀大學的黃Christine表示，自己是一名護理專業的學生，並想在暑假期間盡可能多地獲得經驗，所以在來之前就已經鎖定了正在招聘醫療助理的單位；她說，這個就業博覽會相當有幫助，與網路上申請工作不同的是，招聘的人就在現場，你能更容易讓自己脫穎而出，而不只是被放到一堆待審簡歷裡面。

居住在新州的李女士表示，原本以為只有一間公司在徵才，所以只帶了一份簡歷，準備進行面試。來了後才發現，有其他很多公司在現場，她說，「其中有兩間公司正在招聘需要會說中文的，他們認為我挺合適的，收穫還是挺大的。」

李Victor說，預計今日活動會有100人來參與，如果有人錯過這次活動，會確保他們知道明年的活動，並持續推廣這個活動，讓人們知道這些本地公司提供的工作機會，並強調工作與生活的平衡。

該就業博覽會於11日上午10時到下午4時，對所有人開放，地址136-13 Roosevelt Ave, Flushing, NY, 11355。