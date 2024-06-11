州教育廳提案 高中畢業或不用州會考

紐約州教育廳10日公布提案，建議已存在逾百年的州會考(Regents exams)可不再成為獲得高中文憑所需要的必選項。(路透)

紐約州 教育廳在10日公布提案，建議已存在逾百年的州會考 (Regents exams)可不再成為獲得高中文憑所需要的必選項。對此，華裔反對者稱，此舉放寬了畢業要求，與促進學生學習質量的目標向悖，將畢業標準「帶往一個不好的方向」。

州教育廳官員提議在州會考之外，學生還可以通過一系列的活動來證明自己在以下七個關鍵領域的知識和技能：批判性思維、有效溝通技巧、文化與社會共情能力、創新性解決問題、跨內容領域的讀寫能力及全球公民地位。提議認為，這七項領域有助理解和認識學生能力。此提議也包括了取消三個不同等級的畢業文憑，轉為可有「印章」或背書的單一文憑。

全美僅存八個州要求畢業生通過類似的州會考，而紐約州是其中之一。目前，紐約州的大部分畢業生需要通過英語語言藝術、數學、社會研究和科學等五門核心科目的會考才可畢業。

本提案的支持者認為，目前的一系列州會考對於部分殘障學生及正在學習英語的學生不公平，而提案將帶給學生除考試外更多通過的可能性。如學生可以通過展示自己的雙語能力、學習英語寫作課程或在社區報社進行暑期實習來證明自己的有效溝通技巧。

而本提案的反對者認為，州會考的一系列代替選擇將放寬高中畢業標準，因此而無法提高學生學習質量。PLACE NYC聯合創始人朱雅婷表示，疫情 後，雖然紐約市高中畢業率升至83%，但從學生的大學準備程度(College Readiness) 來看，英語科目的準備程度達到六成，數學科目僅有四成。「我相信高標準和客觀標準，取消州會考只會讓學生更容易畢業，而不會提高教學成果」。

朱雅婷也提到，代替州會考的一系列選擇更偏主觀標準而非客觀標準，這將讓大學及未來雇主更難決定學生是否具備足夠的能力。此提案將在今年秋季舉行一系列聽證會，而後經由官員們作出最終決定。