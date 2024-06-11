莊文怡邀官員 共商治理8大道亂象

市議員莊文怡與清潔局、交通局官員考察8大道亂象，共商對策。(莊文怡辦公室提供)

市議員莊文怡10日邀請市清潔局和市交通局官員走訪布碌崙 (布魯克林 )8大道 ，針對8大道一直存在的非法攤販占據人行道，造成環境髒亂，而且使交通安全受影響等頑疾共商對策。清潔局官員表示，今後兩周該局將加強宣傳引導，然後將對8大道頑疾採取強有力的措施。

儘管執法部門今年屢屢採取行動，但8大道非法攤販亂占人行道，甚至一些合法商家也違規占據人行道的問題仍屢禁不止，執法人員剛離開，商販馬上就返回原地繼續擺攤。隨著夏季的來臨，這一現象帶來的清潔問題和交通問題更趨嚴重。

市議員莊文怡10日再次邀請市清潔局和市交通局官員到8大道實地考察，和轄管當地的警局官員以及陳善莊、柳寶枝等社區人士一起深度走訪8大道，了解問題所在以及如何加大力度進行整治。

莊文怡表示，儘管執法人員多次前來打擊非法攤販，但她認為清潔局等機構的執法力度明顯不足，她敦促採取更有力行動，且要盡快拿出措施，以讓困擾8大道的問題有明顯改善。莊文怡還指出，清潔局等部門採取行動時，8大道攤販、商家和民眾也須自律和配合，只有民眾配合，才能使問題出現轉機，不能只為了追求個人利益而不顧家園大多數人的利益與安全。據悉，莊文怡正考慮聘請非牟利機構清掃8大道。