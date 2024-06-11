民代警告86街遊民所開發商 勿妄動

民代發表聲明，警告承包86街遊民所建設的開發商不要繼續施工。(寇頓辦公室提供)

隨著市樓宇局取消了在布碌崙(布鲁克林)25大道交86街之間擬建遊民 所的停工令，第47選區州眾議員寇頓(William Colton)和第43區市議員莊文怡警告開發商不要輕舉妄動，民選官員和社區居民將密切關注該房產發生的一切。

寇頓發表聲明稱，居民和商家在通報該工地的進展方面發揮了關鍵作用，使工程多次停工。比如，該開發商違反4月下旬發布的最新停工令，重新開始施工，但施工行為很快被發現和制止。此前，開發商曾試圖在農曆新年第一天在人行道上施工，當天是周六，也是猶太人的安息日，那次施工也遭到了當地居民的阻攔。

寇頓在聲明中說，這間遊民所的開發商認為他可以為所欲為，但他不斷被證明是錯誤的。儘管開發商現在獲得了繼續施工的許可，但自己的辦公室和當地居民將密切觀察，確保開發商遵守每一項規則和協議，並將繼續與這種代價高昂、不人道的行為抗爭。

寇頓表示，該項目不僅會對周圍社區產生負面影響，還會對本應得到幫助的人們產生負面影響。這是在錯誤地點選擇的錯誤項目。市政府應該專注於為無家可歸的鄰居提供永久性的可負擔住房和適當的服務，以便他們的生活能夠重回正軌。

莊文怡在聲明中說，這關係到孩子和家庭的安全。她和寇頓將堅持立場，即學校、日托中心和老人中心 附近不能有吸毒者和酗酒者的庇護 所。她敦促市府重新選址。

寇頓表示，自從市府去年宣布計畫在86街2501號為150名單身男子開設一個無家可歸者庇護所以來，對該計畫的反對一直很強烈，已經發生了多起抗議活動，包括上個月在市政廳舉行的一場吸引了數千名抗議者的抗議活動。此外，約有5萬3000人簽署了反對該計畫的請願書。

幾個月來，寇頓與莊文怡一直在動員反對該庇護所。2月，他們成立了一個工作組，專門阻止在86街交2大道處興建該遊民所。