通達華埠研議 擴建且林士果

通達華埠開展社區研討會，群策群力為華埠重建提建議。(特約記者曹馨元 / 攝影)

通達華埠 (Chinatown Connections)10日下午於曼哈頓下東城的麥地臣社區中心(Hamilton Madison House)舉辦研討會，討論如何通過擴建且林士果(Kimlau Square)、修建「華埠之門」牌樓與美化柏路(Park Row)等議題，改善華埠進出交通，以支援社區小商業者。

通達華埠項目由紐約市 經濟發展公司(NYC EDC)主導，與市娛樂局、交通局及文化事務局合作，將合併使用州務廳提供的1150萬元補助金以及4450萬元紐約市資本，以改善曼哈頓華埠周邊的公共領域，預計於2026年正式開始施工。

有關翻修且林士果以及修建「華埠之門」牌樓問題，東華協會會長于金山表示，重建且林士果不僅具有改善交通的意義，更是對華人 精神的體現。于金山說，作為華人對美國社會貢獻的一個重要標誌，且林士果應與哥倫布廣場(Columbus Park)，華盛頓廣場(Washington Square Park)享有一樣的地位與重要性。

他表示，此次重建且林士果也包括了擴大公共區域，重修林則徐雕像及華埠之門牌樓，助力於弘揚社區文化。但社區人士表示，由於資金問題，目前只規畫在且林士果的林則徐雕像旁興建一座牌樓。而于金山表示，眾多華人居民則希望也在派克街建另一個牌樓以吸引更多遊客來到華埠，並計畫發動社區捐款來募集建造資金，「做一件作為紐約一代華人最有意義的事」。

另外，此次項目的最大討論點之一在於是否會改善封鎖25年之久的柏路。許多居民認為，重開柏路將大大提升華埠附近的交通質量以及華埠的客流量。但于金山認為，重開柏路不僅是紐約市的議題，更是聯邦政府與州政府的議題，而各級政府目前並沒有重開柏路的意願。「我們不能再等25年，如果不能開放，我們就美化柏路」。通達華埠計畫也將改進柏路的步行與自行車通道，以吸引與方便從布碌崙大橋步行而來的成百上千遊客進入華埠參觀。

市議會第一選區議員馬泰(Christopher Marte) 則對重開柏路仍然保有信心，他表示，柏路分為南北兩條支路，目前討論美化的只是南側支路，他認為對私家車開放北側支路還是有機會。