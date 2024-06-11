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端午節應景 法拉盛粽子買氣高

記者尤昱程／紐約報導
昌發超市的粽葉擺在進門最顯眼一處。(記者尤昱程／攝影)
昌發超市的粽葉擺在進門最顯眼一處。(記者尤昱程／攝影)

端午節慶到，法拉盛社區雖無特別的端午節活動，但是吃粽子卻是華人社區過端午時不可缺少的一項傳統習俗，法拉盛各大超市及攤商早已將粽子上架銷售，民眾紛紛選購已包好的粽子或者是粽葉來歡慶佳節。

昌發超市內，粽葉已被應景的擺在進門最顯眼一處，正在選購粽葉的是來自台灣的傅女士，她表示，之所以不買現成的粽子，是因為市面販售的粽子價錢太高，自己包的話，可以想放什麼就放什麼，兼顧健康又美味。

昌發超市收銀員馮女士表示，其實粽葉一直以來都有在超市內販售，因為端午節到來，提前兩三天就把它搬到門口的位子。她說，今天來購買的客人幾乎都有選購粽葉，購買整串粽子的客人反而比較少。

對面的大中華超市也是相同情況，粽葉和糯米早早就擺在超市門外，選購的人潮一直沒有少過，手提粽葉等待結帳的游女士說，每年自己親手包粽子是端午節的傳統，不僅比市面上販售的便宜，同時也比較好吃。

而在法拉盛的街頭，卻鮮少有販售粽子的攤販出現，位於999花城內的古早味豆花攤販，往年都會販售素食的粽子，今年卻停止販售，讓許多前來購買的民眾撲空，前來購買的李女士表示，一直以來都在這邊購買素粽，這邊買不到，也不曉得要去哪裡購買了。

同樣位於羅斯福大道的嘉和堂，則在門口貼上販售粽子的告示通知，店內一共有三種口味的粽子，負責人表示，這幾天買粽子的客人變比較多，銷量上則跟往年沒有太多差別。

大中華超市內購買粽葉的游女士。(記者尤昱程／攝影)
大中華超市內購買粽葉的游女士。(記者尤昱程／攝影)

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