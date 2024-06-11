華童遭車禍身亡 金兌錫主持悼念

陳昆塔斯的父親陳Jimmy到場發言，講話過程中數度哽咽。(記者尤昱程／攝影)

州眾議員 金兌錫10日於法拉盛 商業區大學點 大道(College Point Blvd)夾41大道西南角的街口主持悼念活動，與交通路權團體一同為去年11月29日遭遇車禍身亡的華童陳昆塔斯(Quintus Chen)哀悼，陳昆塔斯的父親陳Jimmy也到現場發言，呼籲政府重視行人交通安全問題。

陳昆塔斯是在去年11月29日晚6時40分左右在法拉盛商業區大學點大道(College Point Blvd)夾41大道西南角被一輛轎車撞倒在地上並輾過，肇事汽車司機逃離現場。陳Jimmy表示，當時他奔跑追趕著那輛轎車，拍了拍他的車窗試圖使他停下，沒想到司機卻還是持續往前行駛，而陳昆塔斯被送往紐約長老會皇后醫院搶救。當晚7時31分在醫院被宣布死亡。

指著身後的交通告示牌，金兌錫表示，我們現在站在這個地點，後面寫著「禁止停車」，這裡是陳昆塔斯離開我們的地點，每次來到這裡都讓人心碎和創傷；他說，「然而，我們不能讓這些創傷阻止我們反擊，而是需要推動能夠保障我們街道安全、保障我們孩子、老人和弱勢群體安全的政策和規定。」

金兌錫呼籲相關單位必須改進政策的規範，並追究魯莽駕駛的責任。他說，「我們必須發出最強烈的信息，讓這些司機知道，他們不能在街上開車，尤其是當他們有多次違規記錄時，他們根本不應該在街上開車。」

受害家屬所委託的律師瓦卡羅(Steve Vaccaro)則表示，這名司機在撞死陳昆塔斯之前的一兩年內，有數十次學區超速違規記錄，還有闖紅燈等其他違規行為，這是一名不在乎任何人的魯莽司機，只是隨心所欲地做他想做的事。