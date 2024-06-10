房東負擔仲介費提案 本周公聽

市議會將就強制房東支付租賃仲介費的提案舉行公聽會，華人業者認為此舉無助於維護租客利益。(路透)

市議會本周將會進行一項聽證會，接受聽證的立法提案要求房東 在租賃交易中承擔仲介費。這項提案目前已獲得超過30名市議員支持，但華人租客 和業主則對該提案的租客保護效果均持懷疑態度。

這項議案由布碌崙(布魯克林)的市議員奧塞(Chi Ossé)提出，提案要求在住宅租賃交易中，擔任代理人的仲介業者向其雇用者收取交易費用。因為通常仲介由房東聘請，這就意味著租房仲介費將完全由房東支付。不過，該提案並沒有規定仲介費的上限。奧塞的提案得到了全市51席市議員中的31人的連署支持，其中絕大部分都是進步派民主黨人。

由於紐約市的仲介費不設上限，因此在近來房源緊張的情況下，出現天價仲介費的新聞並不罕見。奧塞表示，他提出該案的原因就是仲介費制度需要改變，他同時呼籲支持者本周三(12日)前往市政廳參與集會並參加公聽。

華人業者介紹，目前在紐約租房，通常租客與房東雙方需各自支付一筆仲介費。住在皇后區長島市(Long Island City)的華人租房者黃宇華表示，將仲介費轉嫁給房東的提議乍聽之下很美好，不過他擔心房東會將增加的成本再轉嫁到房價之中。

紐約華人小房東何德鄰證實了這項擔憂。他表示，這種現象現在本來就已存在，而如果再將仲介費轉嫁給房東，其實對房東更有利，對租客反而沒什麼好處。

何德鄰說，「如果費用全由房東支付，那麼租房仲介更會對誰負責？」他表示，單方支付仲介費，會讓仲介業者本能地更加傾向於對房東的利益負責，而或多或少地忽視租客利益，這會導致未來租客在維護自身利益時面臨更多困難。他認為，這又是一個「想為窮人做事，結果幫成倒忙」的例子。

何德鄰介紹，無論這項提案是否獲得通過，對於租房者來說，盡可能簽下更長的租約是令自身利益更大化的辦法。