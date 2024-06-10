我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖-台灣直飛航班激增 加速台美旅遊

在美國擁屋成本有多高？不含房貸1年還要多繳1.8萬元

房東負擔仲介費提案 本周公聽

記者許君達╱紐約報導
市議會將就強制房東支付租賃仲介費的提案舉行公聽會，華人業者認為此舉無助於維護租客利益。(路透)
市議會將就強制房東支付租賃仲介費的提案舉行公聽會，華人業者認為此舉無助於維護租客利益。(路透)

市議會本周將會進行一項聽證會，接受聽證的立法提案要求房東在租賃交易中承擔仲介費。這項提案目前已獲得超過30名市議員支持，但華人租客和業主則對該提案的租客保護效果均持懷疑態度。

這項議案由布碌崙(布魯克林)的市議員奧塞(Chi Ossé)提出，提案要求在住宅租賃交易中，擔任代理人的仲介業者向其雇用者收取交易費用。因為通常仲介由房東聘請，這就意味著租房仲介費將完全由房東支付。不過，該提案並沒有規定仲介費的上限。奧塞的提案得到了全市51席市議員中的31人的連署支持，其中絕大部分都是進步派民主黨人。

由於紐約市的仲介費不設上限，因此在近來房源緊張的情況下，出現天價仲介費的新聞並不罕見。奧塞表示，他提出該案的原因就是仲介費制度需要改變，他同時呼籲支持者本周三(12日)前往市政廳參與集會並參加公聽。

華人業者介紹，目前在紐約租房，通常租客與房東雙方需各自支付一筆仲介費。住在皇后區長島市(Long Island City)的華人租房者黃宇華表示，將仲介費轉嫁給房東的提議乍聽之下很美好，不過他擔心房東會將增加的成本再轉嫁到房價之中。

紐約華人小房東何德鄰證實了這項擔憂。他表示，這種現象現在本來就已存在，而如果再將仲介費轉嫁給房東，其實對房東更有利，對租客反而沒什麼好處。

何德鄰說，「如果費用全由房東支付，那麼租房仲介更會對誰負責？」他表示，單方支付仲介費，會讓仲介業者本能地更加傾向於對房東的利益負責，而或多或少地忽視租客利益，這會導致未來租客在維護自身利益時面臨更多困難。他認為，這又是一個「想為窮人做事，結果幫成倒忙」的例子。

何德鄰介紹，無論這項提案是否獲得通過，對於租房者來說，盡可能簽下更長的租約是令自身利益更大化的辦法。

房東 租客 華人

上一則

嚴管日間護理中心法案 州眾議會過關

下一則

62分局班森賀街坊節 隆重回歸

延伸閱讀

金山投資超過億元 維修改造2間醫院

金山投資超過億元 維修改造2間醫院
棄守？藍未動員表決 綠封殺救國團條款

棄守？藍未動員表決 綠封殺救國團條款
聯大通過中國提案 決議6月10日為「文明對話國際日」

聯大通過中國提案 決議6月10日為「文明對話國際日」
埃及示警：錯過拜登新停火協議 不利戰爭未來發展

埃及示警：錯過拜登新停火協議 不利戰爭未來發展

熱門新聞

徐皓明和媽媽以及外婆。(徐皓明提供)

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

2024-06-06 22:28
華人走線客范先生和劉先生稱因工資被拖欠而被迫討薪。(記者高雲兒／攝影)

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

2024-06-07 06:24
一對酷愛釣魚的法拉盛情侶，利用磁鐵魚鉤，從法拉盛草原可樂娜公園的湖底釣出保險箱，並從裡面10萬美元紙幣。(本報檔案照)

法拉盛情侶熱愛磁鐵垂釣 公園湖中釣出10萬元

2024-06-02 19:17
史島一間早教中心近期傳出幼童猥褻案。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sarah Dietz）

史島3歲華裔女孩被男同學摳下體流血 母批警方不作為

2024-06-05 20:05
曼哈頓堵車費徵收在即，紐約州府緊急宣布無限期延後。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後

2024-06-05 10:58
在前市長白思豪(右)任內擔任市長辦公室社區選民服務主任的林漢明(中)，因涉嫌參與詐騙金融機構超過1000萬元及洗錢，遭到逮捕並被起訴。(取自林漢明臉書)

紐約前市長辦公室華裔官員 涉銀行欺詐千萬元被捕

2024-06-07 07:14

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學
90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他

90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他
以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子
加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親

加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親