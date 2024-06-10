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嚴管日間護理中心法案 州眾議會過關

記者許君達╱紐約報導
州眾議員金兌錫提出的加強成人日護行業監管法案獲得通過。(記者許君達╱攝影)
州眾議員金兌錫提出的加強成人日護行業監管法案獲得通過。(記者許君達╱攝影)

旨在加強對成人日間護理中心監管的法案，近日在紐約州眾議會獲得全票通過。該法案由州眾議會老齡化委員會主席金兌錫(Ron Kim)提出，主要針對的是日護中心行業內的多種亂象，包括欺詐白卡福利和服務質量低劣等。

法案賦予州老齡化辦公室(SOFA)主任更大的監督權力，監督範圍包括全州範圍內所有成人日護服務機構。根據法案規定，SOFA要對每家日護機構進行檢查，而且未來每個五年周期內都要完成一次全面檢查，檢查的詳細內容和標準由SOFA制定並接受議會監督。未能通過檢查且在90天內沒有完成糾錯的機構或項目，將失去獲得公共資金贊助的資格，且被禁止以「成人日間護理」的名義進行營銷推廣。

金兌錫介紹，對於日護中心行業亂象的調查已持續多年，他在去年9月還召開過聽證會，進一步聽取了業內人士的反饋。而本報此前的報導也反映，在金兌錫選區所在的法拉盛華人社區，日護行業內部大量存在醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)的欺詐和濫用現象，一些老人中心使用虛假宣傳甚至直接發錢的方式吸引客戶，然後通過人頭騙取補助金，而為老人提供的服務則與宣傳內容嚴重不符。

金兌錫表示，這些不法業者的行為不僅傷害了用戶的利益，也抹黑了優質業者的行業聲譽。州眾議會議長希士提(Carl Heastie)也表示，這項立法將保障接受護理的居民在健康安全的環境中參加日護服務項目，讓他們的親屬更加放心，同時也有利於打擊欺詐和社會福利資金浪費的現象。

白卡 福利 老人中心

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